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Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев посетил этногородок Кырчын

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- ВБ
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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев посетил этногородок Кырчын.

Глава Правительства обошёл все юрточные городки, подготовленные всеми областями страны, городами Бишкек и Ош, иностранными делегациями, а также различными творческими коллективами республики.

Абылгазиев пообщался с организаторами этногородка, разбившими юрты в урочище, мастерами, представившими свои изделия и продукцию, волонтерами, а также с туристами и гостями Третьих Всемирных игр кочевников.

Глава Правительства сердечно поблагодарил всех за активное участие в этом масштабном событии, живыми свидетелями которого стали тысячи гостей республики.

"Мы показали всему миру, что способны провести такое большое мероприятие на высоком уровне. Мы смогли достойно показать и рассказать о своей богатой истории, культуре и самобытности нашего народа. Это стало возможным благодаря таким людям, как вы. Благодаря согласию и единству нашего народа! - Сказал Мухаммедкалый Абылгазиев. - Я очень горд этим и искренне поздравляю всех соотечественников с этим большим праздником!".

Также премьер-министр побывал на концерте акынов-импровизаторов, в дипломатическом городке этногородка, где представители разных стран демонстрируют элементы своей культуры и быта, сообщает отдел информобеспечения аппарата правительства КР.


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URL: https://www.vb.kg/373199
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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