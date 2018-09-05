"Бакай Банк" реализует недвижимость и автомашину по выгодным ценам

ОАО "Бакай Банк" реализует объекты, находящиеся на прочей собственности (наличный расчет, рассрочка, ипотека). По всем интересующим вопросам можно обращаться в Колл-центр 6111 либо на сайт www.bakai.kg

Реализация прочей недвижимости в ипотеку через Банк.

Первоначальный взнос не менее 25 % от стоимости приобретаемого имущества, или дополнительный залог в виде недвижимости.

1. Илососная-каналопромывочная автомашина на базе Форд-Карго 1826,

(а именно, Очистное и вакуумное оборудование, работающее под высоким давлением с объемом на 10 000 литров, установленное на шасси грузового автомобиля Форд 1826), 2011 года выпуска, объемом 7330 см3,

производство компании "Nurmak" (Турция-фото прилагается).

Также в комплекте прилагаются аксессуары:

- "Всасывающий шланг (3 м) в количестве 10 шт.";

- "Всасывающий рукав в количестве 2 шт.";

- "Шланг для накопления воды 2 шт.";

- "Пистолет высокого давления 2 шт.";

- "Насадка тип "яйцо" 2 шт;

- "Насадка твист 2 шт.";

- "Цепная насадка 2 шт";

- "Аптечка" 2 шт.

Цена: 4 300 000 сом

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2. 3-х комнатная квартира, общей полезной площадью 126,7 кв.м. жилой площадью 86,1 кв.м., расположенная по адресу: г.Бишкек, пр.Мира, дом 82/1, 5 этаж из 9, с ремонтом, частично имеется мебель.

Цена: 7 790 000 сом.

3. 3-х комнатная жилая квартира, общей полезной площадью 89,6 кв.м. жилой площадью 62,0 кв.м., 2 этаж, расположенная по адресу: г.Бишкек, 12 микрорайон, дом 20/2, с ремонтом, частично имеется мебель.

Цена: 5 810 000 сом.

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4. 3-х комнатная жилая квартира, общей полезной площадью 90,9 кв.м. жилой площадью 62,4 кв.м., 8 этаж, расположенная по адресу: г.Бишкек, 12 микрорайон, дом 20/2, с ремонтом. Без мебели.

Цена: 5 100 000 сом

5. Земельный участок мерою 1,54 Га, расположенный по адресу: Иссык-Кульская область, с.Чок-Тал (Серевная сторона пансионата "Солнечный")

Огорожен забором по периметру.

Назначение: Под строительство объектов туристического назначения.

Цена: 10 400 000 сом

6. Жилой дом с земельным участком, расположенный по адресу: г. Бишкек, ул. Джантошева, дом 64. Пересечение улиц Карла Маркса/Джантошева.

Общая полезная площадь - 322,6 кв. м.

Жилая площадь - 174,1 кв. м.

Зем. участок мерою - 389,0 кв.м.

Цена: 17 700 000 сом.

7. Жилой дом с земельным участком, Литер-А общей полезной площадью 89,6 кв.м., жилой площадью 41,5 кв.м.,

Литер-Б общей полезной площадью 212,7 кв.м., жилой площадью 89,4 кв.м.,

На земельном участке мерою 700,0 кв.м., по адресу: г.Бишкек, Киргизия-1, ул.Самойленко

Цена: 14 370 000 сом

8.Квартиры под самоотделку в жилом комплексе "Леостан". Адрес: Л. Толстого 126 и Ш. Термечикова.

Срок сдачи в эксплуатацию: 4-й квартал 2018 г.

Этажность: 10

Подъезды: 4

Застройщик строительная компания "Оргтехстрой".

• 3-х комнатная квартира общей проектной площадью 90,06 кв.м. расположенная на 7-этаже Блока "А". Цена: 3 443 000 сом;

• 3-х комнатная квартира общей проектной площадью 92,0 кв.м. расположенная на 9-этаже Блока "А". Цена: 3 516 700 сом;

• 3-х комнатная квартира общей проектной площадью 92,0 кв.м. расположенная на 10-этаже Блока "А". Цена: 3 516 700 сом;

• 3-х комнатная квартира общей проектной площадью 110,0 кв.м. расположенная на 9-этаже Блока "В". Цена: 4 190 884 сом;

• 3-х комнатная квартира общей проектной площадью 110,0 кв.м. расположенная на 10-этаже Блока "В". Цена: 4 190 884 сом;

* общая проектная площадь квартир включает площадь комнат, кухни, прихожей, коридоров, холл, санузла, кладовая, гардеробная приведенную площадь лоджии, балконов

Коммуникации:

• Газификация,

• центральное отопление,

• горячее и холодное водоснабжение

Дополнительно:

Огороженная и охраняемая территория (система видеонаблюдения, шлагбаум). Просторная современная детская игровая площадка. Бесшумные скоростные лифты. Подземный автопаркинг. Гостевые автостоянки. Озелененная территория.

Отделка черновая:

Стяжка полов. Штукатурка стен. Входные стальные двери. Металлопластиковые окна из турецкого профиля. Стояки горячей и холодной воды и канализации. Счетчики ГВС и ХВС. Монтаж электричества. Установка чугунных радиаторов и отопления.

Более подробная информация и планировка квартир на сайте ots.kg

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9. 1-но комнатная квартира под самоотделку общей проектной площадью 54,52 кв.м., расположенная по адресу: пр.А.Масалиева/Тынчтык (бывш. Мира) на 4-м этаже.

Цена: 2 250 000 сом;

Застройщик "KG GROUP" срок сдачи в эксплуатацию 4 квартал 2018 года.

"Тынчтык" – это комплекс, который расположен в одном из экологически чистых районах города с развитой инфраструктурой на пересечении улицы Масалиева (Южная магистраль) и пр. Мира.

12 этажный кирпично-монолитный дом, спроектированный для комфортной жизни он включает в себя детскую площадку, подземную парковку и парковочные места возле дома, а также продовольственный магазин на цокольном этаже. Отсутствие в непосредственной близости большого количества других высотных домов позволяет обозревать панораму города и южных гор.

Рядом с комплексом расположено достаточно много детских садов, школ и других образовательных учреждений. Для проведения досуга есть большой выбор кафе и ресторанов. Непосредственная близость Южной магистрали позволяет в короткий срок и без пробок добраться во многие районы города, что недоступно жителям центральной части города. Использование в строительстве надежных материалов, передовых технологий, а также постоянного контроля качества, делает выбор этого комплекса выгодным вложением ваших средств.

• Высокий уровень шумоизоляции и теплоизоляции между этажами и квартирами

• Подземный и гостевой паркинг.

• Современные и надежные бронированные двери

• Водоснабжение, канализация

• Электрическое отопление

• Телефонная линия

• Электроснабжение

• Современные бесшумные лифты

• Благоустроенный двор, детская площадка

• Модернизированная архитектура

10. Квартира-коттедж, по адресу: Иссык-Кульский р-н, Биостанция, г. Чолпон-Ата, дом №10, кв.2,

Общая площадь - 67,5 кв.м., Жилая площадь – 23,2 кв.м.

Цена: 3 208 400 сом

По ОАО "Бакай Банк" уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.