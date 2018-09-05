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Безопасный город: Концерн "ВЕГА" уже успел засветиться в ряде скандалов

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- Бакыт Стамов
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Победителем тендера на реализацию проекта "Безопасный город" система выбрала российское ОАО "Концерн радиостроения ВЕГА". Правда, еще предстоит работа аудиторской компании для определения соответствия закупок требованиям, установленным законом КР. По результатам и будет принято окончательное решение по победителю.

Стоит отметить, что система госзакупок учитывает только данные, предоставленные по заранее выставленным параметрам. Ну и, конечно же, по предложенной цене - самой низкой в данном случае. А вот история компании, ее прежний опыт в расчет не берется.

Редакция VB.KG решила выяснить, что из себя представляет "Концерн радиостроения ВЕГА".

Независимые и оппозиционные СМИ о концерне отзываются нелестно. Так, еще в 2013 году компанию обвиняли в том, что она не выполнила ряд заказов российской оборонки, пишет "Независимая газета".

К примеру, около 7 миллиардов рублей государство ей выделяло на создание нового самолета дальнего радиолокационного обнаружения, но, утверждает издание, в итоге компания сорвала все сроки. Минобороны было вынуждено заказывать эти самолеты у других компаний.

Также сообщается, что концерн "Вега" не справился с проектом по созданию бортовых систем самолета Ту-214, вместо устаревших Ту-154 и Ан-30. На него государство также выделило порядка 7 миллиардов рублей, но и тут особых успехов достигнуто не было.

Самое интересное, что это компания никогда не участвовала в проектах по безопасности дорожного движения.

В связи с этим возникает вопрос, а справится ли "ВЕГА" с реализацией проекта "Безопасный город"? Финансовых рисков для Кыргызстана, вроде бы, никаких, но может быть потеряно драгоценное время... Ну и, опять же, репутация самого проекта и доверие к правительству по этому направлению.

Кстати, если по каким-то причинам победа в тендере не будет закреплена за "Концерном радиостроения ВЕГА", а победителя выберут по принципу очередности - какие шансы и возможности у других участников?

С отечественным ЗАО "Альфа телеком", торговая марка Мегаком, знакомить нет надобности. Компания - ведущий сотовый оператор, сто процентов акции которой принадлежит государству. Уже проскальзывает мнение, что ее включили в конкурс больше для массовки, так как средств у нее, а значит и у государства, для реализации проекта "Безопасный город" все равно не хватит. Не лишним будет вспомнить, что еще в прошлом году эту компанию пытались продать на аукционе, но торги не состоялись в связи с тем, что ни одной заявки не поступило.

А вот о другой компании "Безопасность информационных систем" из РФ известно мало. В реестре российских компании информация о ней очень скудная. Указано только, что она имеет три филиала и род деятельности - "работы в области компьютерных технологий". На самом сайте компании говорится, что она была создана в 2008 году, и с того времени "успешно реализовало ряд инфраструктурных проектов по внедрению "системы фотовидеофиксации нарушений ПДД" в следующих регионах: Воронежской, Тамбовской, Курской, Волгоградской, Новосибирской, Орловской, Белгородской, Смоленской, Тверской областях". Примечательно, что ООО "БИС" на тендер вышло в консорциуме с ОАО "Кыргызтелеком". Чем отечественная компания обусловила выбор партнера, неизвестно.

Ну а пока ждем результата работы комиссии и, надеемся, что в этот раз нам всем с "Безопасным городом" все же повезет.


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URL: https://www.vb.kg/373204
Теги:
Россия, Кыргызстан, Безопасный город
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Комментарии
Чел
05.09.2018, 14:00

Проект какой-то проклятый.

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