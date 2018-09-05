Безопасный город: Концерн "ВЕГА" уже успел засветиться в ряде скандалов

Победителем тендера на реализацию проекта "Безопасный город" система выбрала российское ОАО "Концерн радиостроения ВЕГА". Правда, еще предстоит работа аудиторской компании для определения соответствия закупок требованиям, установленным законом КР. По результатам и будет принято окончательное решение по победителю.

Стоит отметить, что система госзакупок учитывает только данные, предоставленные по заранее выставленным параметрам. Ну и, конечно же, по предложенной цене - самой низкой в данном случае. А вот история компании, ее прежний опыт в расчет не берется.

Редакция VB.KG решила выяснить, что из себя представляет "Концерн радиостроения ВЕГА".

Независимые и оппозиционные СМИ о концерне отзываются нелестно. Так, еще в 2013 году компанию обвиняли в том, что она не выполнила ряд заказов российской оборонки, пишет "Независимая газета".

К примеру, около 7 миллиардов рублей государство ей выделяло на создание нового самолета дальнего радиолокационного обнаружения, но, утверждает издание, в итоге компания сорвала все сроки. Минобороны было вынуждено заказывать эти самолеты у других компаний.

Также сообщается, что концерн "Вега" не справился с проектом по созданию бортовых систем самолета Ту-214, вместо устаревших Ту-154 и Ан-30. На него государство также выделило порядка 7 миллиардов рублей, но и тут особых успехов достигнуто не было.

Самое интересное, что это компания никогда не участвовала в проектах по безопасности дорожного движения.

В связи с этим возникает вопрос, а справится ли "ВЕГА" с реализацией проекта "Безопасный город"? Финансовых рисков для Кыргызстана, вроде бы, никаких, но может быть потеряно драгоценное время... Ну и, опять же, репутация самого проекта и доверие к правительству по этому направлению.

Кстати, если по каким-то причинам победа в тендере не будет закреплена за "Концерном радиостроения ВЕГА", а победителя выберут по принципу очередности - какие шансы и возможности у других участников?

С отечественным ЗАО "Альфа телеком", торговая марка Мегаком, знакомить нет надобности. Компания - ведущий сотовый оператор, сто процентов акции которой принадлежит государству. Уже проскальзывает мнение, что ее включили в конкурс больше для массовки, так как средств у нее, а значит и у государства, для реализации проекта "Безопасный город" все равно не хватит. Не лишним будет вспомнить, что еще в прошлом году эту компанию пытались продать на аукционе, но торги не состоялись в связи с тем, что ни одной заявки не поступило.

А вот о другой компании "Безопасность информационных систем" из РФ известно мало. В реестре российских компании информация о ней очень скудная. Указано только, что она имеет три филиала и род деятельности - "работы в области компьютерных технологий". На самом сайте компании говорится, что она была создана в 2008 году, и с того времени "успешно реализовало ряд инфраструктурных проектов по внедрению "системы фотовидеофиксации нарушений ПДД" в следующих регионах: Воронежской, Тамбовской, Курской, Волгоградской, Новосибирской, Орловской, Белгородской, Смоленской, Тверской областях". Примечательно, что ООО "БИС" на тендер вышло в консорциуме с ОАО "Кыргызтелеком". Чем отечественная компания обусловила выбор партнера, неизвестно.

Ну а пока ждем результата работы комиссии и, надеемся, что в этот раз нам всем с "Безопасным городом" все же повезет.