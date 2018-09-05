Пархат Тулендыбаев извинился за неправильное исполнение гимна Кыргызстана

Пресс-служба Жогорку Кенеша КР разослала текст извинения депутата Пархата Тулендыбаева.

"Приношу свои глубочайшие извинения перед народом Кыргызстана за то, что неправильно исполнил гимн Кыргызской Республики, который является одним из главных символов нашей государственности. Считаю, что подобное является неприемлемым для любого кыргызстанца, в особенности для депутата парламента. Обещаю впредь не допускать подобных ошибок и продолжить свой труд во благо народа и страны в целом. Приношу еще раз свои самые искренние извинения", - говорится в его заявлении.

Напомним, телеканал "Апрель" попросил депутата спеть гимн. Что он и сделал, правда, исковеркав слова. За что подвергся массовой критике в соцсетях и СМИ.