Соцопрос VB.KG: Знаете ли вы гимн Кыргызской Республики?

"Незнание или неправильное исполнение гимна страны является неприемлемым для любого кыргызстанца, в особенности для депутата парламента". Об этом, как ранее писала редакция VB.KG, заявил депутат Жогорку Кенеша Пархат Тулендыбаев.

Парламентарий, которого раскритиковали за весьма вольную трактовку гимна, признал свою ошибку и, по всей видимости, засел за изучение текста одного из государственных символов. Последуют ли его примеру коллеги по палате? Это нам еще предстоит узнать.

А пока редакция VB.KG провела собственный социологический опрос среди бишкекчан. Знают ли они гимн?

Смотрим сюжет нашей съемочной группы.