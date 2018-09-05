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Соцопрос VB.KG: Знаете ли вы гимн Кыргызской Республики?

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- Андрей Заверухин, Оксана Гут
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"Незнание или неправильное исполнение гимна страны является неприемлемым для любого кыргызстанца, в особенности для депутата парламента". Об этом, как ранее писала редакция VB.KG, заявил депутат Жогорку Кенеша Пархат Тулендыбаев.

Парламентарий, которого раскритиковали за весьма вольную трактовку гимна, признал свою ошибку и, по всей видимости, засел за изучение текста одного из государственных символов. Последуют ли его примеру коллеги по палате? Это нам еще предстоит узнать.

А пока редакция VB.KG провела собственный социологический опрос среди бишкекчан. Знают ли они гимн?

Смотрим сюжет нашей съемочной группы.


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URL: https://www.vb.kg/373213
Теги:
Тулендыбаев Пархат, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Гимн, независимое государство
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Комментарии
Чел
05.09.2018, 16:01

Знать-то знаем, но музыка к нему такая нудная.

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Мырза
05.09.2018, 16:42

Вот по этому нужно как было в СССР или как сейчас во многих странах Мира каждое утро в школе перед занятием ввести исполнение Гимна!!!!только так все будут знать слова как исполняется ГИМН Страны!!!!

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