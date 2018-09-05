38 тонн контрабандной солярки пытался вывезти кыргызстанец в Таджикистан

5 сентября 2018 года в местности "Ленин" пограничники Лейлекского пограничного отряда совместно с сотрудниками территориального подразделения ГКНБ КР задержали гражданина Кыргызстана при попытке провоза контрабанды ГСМ вне пункта пропуска. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Некто Р. С., 1960 г.р., намеревался провезти из Кыргызстана в Таджикистан 38 тонн солярки на бензовозе автомашины марки "RENO".

В соответствии с Кодексом Кыргызской Республики об административной ответственности, на гражданина Кыргызстана был наложен штраф за нарушение пограничного режима.

После оформления соответствующих документов задержанный и контрабандный груз были переданы сотрудникам соответствующих органов.