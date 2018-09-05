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Улукбек Марипов встретился с Алексеем Кудриным

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- ВБ
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Председатель Счетной палаты Кыргызской Республики Улукбек Марипов накануне, 4 сентября 2018 г., встретился в Москве с председателем Счетной палаты Российской Федерации Алексеем Кудриным. В ходе встречи стороны обменялись информацией о деятельности высших органов финансового контроля двух стран, и обсудили приоритетные направления двухстороннего сотрудничества.

В своем выступлении Улукбек Марипов, поздравив Алексей Кудрина с назначением на должность председателя Счетной палаты Российской Федерации, отметил тесное сотрудничество Счетных палат Кыргызстана и России.

"Фундаментом для укрепления и развития двухсторонних отношений в дальнейшем служат подписанные в апреле текущего года обновленное Соглашение между нашими ведомствами и Программа сотрудничества на 2019-2020 гг.", - подчеркнул он.

Также Улукбек Марипов отметил активную работу в рамках ИНТОСАИ, АЗОСАИ, Совета руководителей высших органов финансового контроля государств-участников СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза в русле взаимовыгодного партнерства.

"Площадки в рамках вышеуказанных организаций составляют основу для обмена опытом и знаниями, сверки позиций по многим актуальным проблемам, представляющим взаимный интерес. Примером могут служить такие мероприятия, как прошедшая в июле этого года IV встреча руководителей высших органов финансового контроля стран ШОС в Бишкек, предстоящая 5 сентября сессия Совета руководителей высших органов аудита государств-участников СНГ", - сказал Марипов.

В завершение выступления Улукбек Марипов выразил надежду на дальнейшее укрепление и развитие взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества между Счетными палатами двух стран.

А сегодня Марипов с коллегами принимают участие в Совете руководителей высших органов финансового контроля по СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/373215
Теги:
Россия, сотрудничество, Кыргызстан, Счетная палата
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