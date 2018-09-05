"Кумтор" ежемесячно рассматривает запросы на благотворительную помощь

"Кумтор Голд Компани" получает много запросов об оказании спонсорской помощи из всех регионов страны, которые ежемесячно рассматриваются Комитетом по благотворительности. Об этом говорится в сентябрьском информационном бюллетене компании.

Как отмечается, комитет состоит из высшего руководства компании под председательством президента КГК.

"Все заявки рассматриваются на соответствие критериям отбора в рамках политик и процедур компании. После КГК на постоянной основе проводит мониторинг поддержанных заявок для проверки целевого использования оказанной спонсорской помощи, также ежегодно выделяет средства для нуждающихся сообществ, в том числе, единовременные дотации в виде оборудования или услуг. При этом, строго придерживаясь политики благотворительности, направленной на преодоление бедности, повышение уровня жизни местного населения и улучшение социальноэкономической ситуации в Иссык-Кульской области и стране в целом", - говорится в бюллетене.

Участвует "Кумтор" и в реализации ряда программ по развитию региона, а также финансировании новых проектов по развитию социально-экономического потенциала южного побережья Иссык-Куля.

Как уточняется, помощь, оказываемая КГК, призвана внести вклад в развитие местных сообществ и поддержку уязвимых групп населения.