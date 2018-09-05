Палатка британского военного атташе находилась в "опасной" зоне

У британского военного атташе из посольства Великобритании в республике Казахстан украли ценные вещи из палатки во время Всемирных игр кочевников. Об этом редакции VB.KG сообщил пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело.

- Он еще два дня назад поставил свою палатку на юго-востоке этногородка прямо за речкой. При этом палатка находилась на неохраняемой зоне. До этого наши сотрудники предупреждали его, чтобы он и его семья перенесли палатку в строго охраняемую зону. Сегодня утром они выяснили, что не хватает фотоаппарата, насадки для него, видеокамеры, фонарика и других мелких вещей.

Кроме того Усубакунов добавил, что на раскрытие этого дела брошены лучшие силы Иссык-Кульского УВД.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 164 УК КР. Создана оперативная группа из лучших сотрудников УВД и на данный момент проводятся все следственные мероприятия, - продолжил он.