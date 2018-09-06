Тулобаев с активистами проверили питание в школе и садике

Мэрия Бишкека совместно с гражданскими активистами без предупреждения проверили питание детей в образовательных учреждениях.

5 сентября 2018 года руководитель аппарата мэрии города Бишкек Балбак Тулобаев встретился с представителями гражданского сообщества Анарой Дауталиевой и Каличой Умуралиевой.

Во время встречи в первую очередь были обсуждены проблемы парков и скверов столицы. В частности, был рассмотрен вопрос о законности деятельности батутов на территориях парковых зон. Калича Умуралиева, считает, что необходимо очистить муниципальную территорию от батутов и столов для тенниса. Надувные конструкции устанавливают прямо в парках и скверах, уничтожая клумбы и лужайки. Большинство владельцев надувных аттракционов используют муниципальную землю без разрешительных документов, при этом не соблюдают санитарные нормы, и не всегда могут обеспечить безопасность посетителей. Также был поднят вопрос о механизме предоставления муниципальных земельных участков в арендное пользование.

Калича Умуралиева предложила совместно с мэрией Бишкека и структурными подразделениями города Бишкек организовать круглый стол по улучшению территорий парковых зон и зон отдыха. Балбак Тулобаев инициативу поддержал, отметив важность совместной работы при организации и проведении круглого стола на данную тему. Руководитель аппарата мэрии столицы особо подчеркнул, что приоритетным направлением деятельности столичного муниципалитета впредь будет тесное сотрудничество с гражданскими активистами. Также он добавил, что мэрией города будут предприняты все необходимые меры по организации совместной работы с активистами.

Во время сегодняшней встречи другой активист, Анара Дауталиева, подняла не менее важный вопрос, касающийся питания детей в образовательных учреждениях. Таким образом было решено спонтанно проверить питание детей в школе №2 и в детском дошкольном учреждении №28 Ленинского районного центра образования. По итогам выездной проверки совместно с представителями городских служб был выявлен ряд нарушений по категориям продуктов, которые не допускаются к употреблению в детском школьном учреждении. Так, в школе имелись факты продажи газированных напитков, леденцов и мармелада, имеющих химические и вкусовые добавки, а также несоответствия двадцатидневному перспективному меню школы.

По итогам выездной проверки Балбак Тулобаев дал поручения соответствующим городским службам принять необходимые меры по персональной ответственности и нарушениям питания в школе № 2. Он поручил в ближайшее время устранить имеющиеся нарушения.

Необходимо отметить, что по информации Управления образования мэрии города Бишкек в настоящее время школьники получают бесплатное питание один раз в день из расчета 14 сомов на человека. В меню школьного питания входят каши из различных злаков, чай с сахаром либо компот из сухофруктов, хлеб и кондитерские изделия (кексы, вафли, печенья, булочки).