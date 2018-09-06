Адреса, где "Газпром Кыргызстан" отключит газ

ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- 6 сентября в г. Ош по ул. Памирская, К.Датка, Мамажан, Давыдова, Навои;

- 7 сентября в г. Ош по ул. Ферганская;

- с 10 по 21 сентября в г. Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Суюмбаева, Чуй, Лермонтова, БЧК; мкр. "Восток-5", мкр. "Аламедин-1", гор. Строителей; гор. Энергетиков; с. Лебединовка; ОсОО "Бишкек Темир"; ТЭЦ; автомойка по пр. Чуй-Чолпон-Атинская.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.