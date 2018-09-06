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Антимонопольщики и Нацбанк провели pos-терминальный рейд в Оше

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- ВБ
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Госагентством совместно с Нацбанком провели мониторинг по городу Ош, на предмет наличия POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях

4-5 сентября 2018 года, сотрудники Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики, совместно с сотрудниками Национального банка Кыргызской Республики, провели обширный мониторинг по городу Ош, на предмет соблюдения требований законолдательства Кыргызской Республики о защите прав потребителей и постановления Правительства от 23.12.2015 года №869 "О мерах по защите прав потребителей".

Согласно указанному постановлению, торгово-сервисные предприятия (индивидуальные предприниматели и юридические лица), обязаны обеспечить установку и применение в местах осуществления своей деятельности оборудования (устройства, POS-терминалы), предназначенного для приема платежей с использованием банковских платежных карт.

В ходе мониторинга Антимонопольный орган выдал 30 предписаний руководителям предприятий по городу Ош, где отсутствовали POS-терминалы для приема оплаты в безналичной форме.

По условиям предписаний установлен срок, до истечения которого руководителям предприятий необходимо установить POS-терминалы, в случае не исполнения условий предписания, Антимонопольным органом будут приняты меры, согласно действующему законодательству Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/373224
Теги:
банковский сектор, Ош, Кыргызстан, НБКР, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики, Национальный Банк
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