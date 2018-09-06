С этно-городка в Кырчыне пропали яки, участвующие в открытии III ВИК

Милиционеры нашли пропавших на Кырчыне яков. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

По его данным, к временному пункту милиции на джайлоо Кырчын обратился 41-летний житель села Сары-Монол Алайского района Ражан Кадыров. Он рассказал, что с этно-городка пропали 3 яка, которые принимали участие в театрализованном открытии спортивных мероприятий салбурун, в рамках третьих Всемирных игр кочевников.

По словам заявителя, после официального открытия церемонии он оставил пастись животных возле юрты, а сам ушел смотреть спортивные мероприятия. Оставленные без присмотра яки ушли в неизвестном направлении.

В ходе проведенных поисковых мероприятий сотрудниками милиции, несущими службу по обеспечению общественной безопасности на джайлоо Кырчын, через сутки в 25 км от этно-городка возле села Григорьевка пропавшие животные были найдены. Все 3 яка возвращены хозяину.

Живые и здоровые.