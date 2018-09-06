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В центре Бишкека бесследно исчезла молодая женщина

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- ВБ
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В УВД Свердловского района разыскивается без вести пропавшая Ибраева Наргиза Туратовна, 15.10.1991 г.р., которая 5 сентября текущего года вышла по адресу Чуй-Советская возле торгового центра "Берен-Голд" и ушла в неизвестном направлении. По сей день ее место нахождение неизвестно.

Приметы: рост 140-145 см., среднего телосложения, волосы черного цвета, коротко стриженные.

Особые приметы: правый глаз закрыт, не "видит", разговаривает невнятно, инвалид второй группы.

Была одета: кофта полосатого цвета, штаны черного цвета, на ногах кроссовки серого цвета, носит темные очки.

Уважаемые граждане!

Если Вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Ибраевой Наргизы Туратовны, просим сообщить в УВД Свердловского района по телефонам: (0777) 87-44-11, (0553) 102-566, (0772) 05-20-00, (0556) 85-58-12, (0702) 22-85-05.

Пресс-служба ГУВД г.Бишкек


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URL: https://www.vb.kg/373235
Теги:
ГУВД, розыск, Бишкек, пропавшие без вести
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