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Молодежь КР призывают участвовать в конкурсе антикоррупционной рекламы

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- ВБ
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Генеральная прокуратура Кыргызской Республики напоминает о проведении Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы "Вместе против коррупции!".

Конкурс проводится совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, в рамках деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции, созданного для организации конструктивного международного сотрудничества и принятия совместных эффективных мер в сфере борьбы с этим негативным социальным явлением.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему "Вместе против коррупции!".

В конкурсных работах будут отражены современные государственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря текущего года).

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса со 2 июля по 19 октября 2018 года.

С правилами проведения конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Выражаем надежду, на то что этот уникальный проект привлечет внимание к проблеме коррупции не только молодежи, но и взрослого поколения, послужит целям выработки нетерпимого отношения в обществе к ее проявлениям.


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URL: https://www.vb.kg/373236
Теги:
борьба, конкурс, коррупция, молодежь, Россия, Кыргызстан, Генеральная прокуратура
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