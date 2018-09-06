Казахский журналист потерял на Иссык-Куле деньги и документы

Редактор газеты "Казак гезити" потерял деньги, милиционеры помогли найти утерю.

B Бостеринское поселковое отделение милиции обратился гражданин Республики Казахстан Калдыбек Камбаров, редактор газеты "Казак гезити".

В своём заявлении он указал, что сегодня в гостинице, где проживают иностранные журналисты по освещению III Всемирных игр кочевников, он потерял документы и денежные средства в размере 10000 сомов и 50 000 тенге.

В ходе проведения поисковых работ сотрудниками милиции были найдены пропавшие денежные средства и документы журналиста.

Как стало известно VB.KG, пропажу нашли быстро. Буквально - на скамейке возле гостиницы, где и проживал Камбаров. Как он умудрился оставить там документы и деньги, неизвестно.

А вот военному атташе Посольства Великобритании в Казахстане, у которого на Кырчыне украли из палатки фототехнику, повезло меньше - поиск ведется до сих пор.

Напомним, представители местной милиции предупреждали дипломата, чтобы он перенес свою палатку на охраняемую территорию. Но атташе поступил по-своему. За что и поплатился. Как уточнили VB.KG правоохранительные органы, в тот день на Кырчыне было порядка 25-30 тысяч посетителей, в т.ч. иностранных туристов. Ищи-свищи теперь...