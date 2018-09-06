Погода
$ 69.16 - 69.38
€ 79.95 - 80.70

Казахский журналист потерял на Иссык-Куле деньги и документы

116  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Редактор газеты "Казак гезити" потерял деньги, милиционеры помогли найти утерю.

B Бостеринское поселковое отделение милиции обратился гражданин Республики Казахстан Калдыбек Камбаров, редактор газеты "Казак гезити".

В своём заявлении он указал, что сегодня в гостинице, где проживают иностранные журналисты по освещению III Всемирных игр кочевников, он потерял документы и денежные средства в размере 10000 сомов и 50 000 тенге.

В ходе проведения поисковых работ сотрудниками милиции были найдены пропавшие денежные средства и документы журналиста.

Как стало известно VB.KG, пропажу нашли быстро. Буквально - на скамейке возле гостиницы, где и проживал Камбаров. Как он умудрился оставить там документы и деньги, неизвестно.

А вот военному атташе Посольства Великобритании в Казахстане, у которого на Кырчыне украли из палатки фототехнику, повезло меньше - поиск ведется до сих пор.

Напомним, представители местной милиции предупреждали дипломата, чтобы он перенес свою палатку на охраняемую территорию. Но атташе поступил по-своему. За что и поплатился. Как уточнили VB.KG правоохранительные органы, в тот день на Кырчыне было порядка 25-30 тысяч посетителей, в т.ч. иностранных туристов. Ищи-свищи теперь...


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373238
Теги:
Иссык-Кульская область, Казахстан, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  