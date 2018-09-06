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Исключенного из СДПК Кожобека Рыспаева наградили нагрудным знаком "Каарман"

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- Бакыт Стамов
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Депутат Кожобек Рыспаев был награжден нагрудным знаком "Каарман", которую вручил ему председатель госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР Уланбек Рыскулов с формулировкой за внесенный значительный вклад в развитие промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана. Об этом сообщается на сайте ГКПЭН КР.

Отмечается, что Кожобек Рыспаев будучи членом, а затем председателем комитета по ТЭК и недропользованию 5-го и 6-го созыва Жогорку Кенеша КР, внес весомый вклад в совершенствование законодательства отрасли.

"Так, в 2012 году был принят новый Закон КР "О недрах". При его поддержке были приняты поправки в Закон КР "О неналоговых платежах", которыми были введены платежи за удержание лицензий на право пользование недрами. На сегодняшний день сумма платежей, поступивших в местные бюджеты, превысила более 1,3 млрд сомов.

При содействии Кожобека Джайчыбековича были внесены поправки в Земельный и Лесной кодекс, исключившие необходимость трансформации земель для недропользования, что существенно ускорило процесс получения земельных прав и введение в эксплуатацию новых месторождений. Кроме этого, при поддержке Кожобека Рыспаева были приняты ряд законопроектов в сфере энергетики", - говорится в пресс-релизе ГКПЭН КР.

Напомним, намедни "атамбаевский" блок СДПК исключил парламентария из рядов социал-демократов, сославшись на то, что "он поставил себя вне партии". Кроме того, депутатам фракции рекомендовали отозвать его с должности председателя Комитета ЖК по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.


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URL: https://www.vb.kg/373239
Теги:
Кожобек Рыспаев, СДПК
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