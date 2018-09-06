В связи с прокладкой газопроводной сети будет закрыт участок улицы Фрунзе

По информации Управления капитального строительства мэрии столицы, 7 сентября в связи с проведением работ по прокладке газопроводной сети для движения автотранспорта будет закрыт участок улицы Фрунзе между улицей Тоголока Молдо и проспектом Манаса.

На данном участке согласно ордеру № 296 от 05.09.2018 года работы будет проводить ОсОО "Спецметмонтаж".

Работы продлятся до 21 сентября текущего года.

Перекресток улицы Фрунзе с проспектом Манаса останется открытым для проезда.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит автолюбителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.