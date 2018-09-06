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В связи с прокладкой газопроводной сети будет закрыт участок улицы Фрунзе

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- ВБ
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По информации Управления капитального строительства мэрии столицы, 7 сентября в связи с проведением работ по прокладке газопроводной сети для движения автотранспорта будет закрыт участок улицы Фрунзе между улицей Тоголока Молдо и проспектом Манаса.

На данном участке согласно ордеру № 296 от 05.09.2018 года работы будет проводить ОсОО "Спецметмонтаж".

Работы продлятся до 21 сентября текущего года.

Перекресток улицы Фрунзе с проспектом Манаса останется открытым для проезда.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит автолюбителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.


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URL: https://www.vb.kg/373242
Теги:
газ, дороги, перекрытие дорог, Газпром Кыргызстан, Бишкек, мэрия
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Комментарии
Чел
06.09.2018, 16:54

Весь Бишкек перекопайте и будет классно.

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