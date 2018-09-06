В Карчыне потерялась 5-летняя девочка

Сотрудница ПСН "Шумкар" МВД КР Рахат Касмамбетова в течении часа присматривала за пропавшей 5-летней девочкой.

Сегодня, 6 сентября, в этническом городке "Кырчын" завершаются спортивные игры Салбурун и культурно-массовые мероприятия. Увидеть зрелищные финальные спортивные игры собралось порядка 30-35 тысяч зрителей. В связи с чем перед сотрудниками милиции поставлена задача по обеспечению надежной общественной безопасности в эти заключительные дни.

Охрану общественного порядка осуществляют, совместно с другими коллегами, сотрудники ПСН "Шумкар" МВД КР, где проходит службу Рахат Касмамбетова.

В ходе ее дежурства к ней подошла пятилетняя заплаканная девочка. После того, как Рахат удалось успокоить и разговорить испуганного ребенка, выяснилось, что она потеряла из виду родителей, которые пришли посмотреть концерт.

"Девочка была очень испугана. Чтобы её успокоить, я купила сладости и попыталась вытянуть на разговор. Девочка долго не шла на диалог со мной. Но все получилось. Дома у меня есть такие же как она сестрёнки, и я знаю как их разболтать", - улыбаясь отвечает Рахат.

Пока не нашлись родители девочки, Рахат Касмамбетова в течении часа присматривала за девочкой и общественным порядком на участке.

Когда родители забирали свое чадо, девочка сильно обняв Рахат, сказала, что когда она вырастет, то тоже будет сотрудником милиции, как и ее спасительница.