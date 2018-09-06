Погода
$ 69.16 - 69.38
€ 79.95 - 80.70

В Карчыне потерялась 5-летняя девочка

396  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудница ПСН "Шумкар" МВД КР Рахат Касмамбетова в течении часа присматривала за пропавшей 5-летней девочкой.

Сегодня, 6 сентября, в этническом городке "Кырчын" завершаются спортивные игры Салбурун и культурно-массовые мероприятия. Увидеть зрелищные финальные спортивные игры собралось порядка 30-35 тысяч зрителей. В связи с чем перед сотрудниками милиции поставлена задача по обеспечению надежной общественной безопасности в эти заключительные дни.

Охрану общественного порядка осуществляют, совместно с другими коллегами, сотрудники ПСН "Шумкар" МВД КР, где проходит службу Рахат Касмамбетова.

В ходе ее дежурства к ней подошла пятилетняя заплаканная девочка. После того, как Рахат удалось успокоить и разговорить испуганного ребенка, выяснилось, что она потеряла из виду родителей, которые пришли посмотреть концерт.

"Девочка была очень испугана. Чтобы её успокоить, я купила сладости и попыталась вытянуть на разговор. Девочка долго не шла на диалог со мной. Но все получилось. Дома у меня есть такие же как она сестрёнки, и я знаю как их разболтать", - улыбаясь отвечает Рахат.

Пока не нашлись родители девочки, Рахат Касмамбетова в течении часа присматривала за девочкой и общественным порядком на участке.

Когда родители забирали свое чадо, девочка сильно обняв Рахат, сказала, что когда она вырастет, то тоже будет сотрудником милиции, как и ее спасительница.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373243
Теги:
Иссык-Кульская область, Всемирные игры кочевников, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  