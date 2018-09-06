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III Иссык-Кульский форум, инициированный Жээнбековым, будет проведен

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- ВБ
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Главы государств ССТГ поддержали идею проведения III Международного Иссык-Кульского Форума, инициированного Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

На VI заседании Саммита глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств, прошедшего в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области, главы государств подписали ряд важных документов. В том числе было принято совместное заявление, посвященное 90-летию Чынгыза Айтматова.

В документе подчеркивается значение мероприятий по празднованию 90-летия Чынгыза Айтматова в государствах-членах ССТГ. Особо отмечается значимость творческого наследия Чынгыза Айтматова для расширения диалога и укрепления сотрудничества в целях развития отношений в тюркоязычных государств.

Подчеркивается актуальность расширения формата диалога цивилизаций и культур, создания площадок для взаимодействия интеллектуалов, ученых, мыслителей, в том числе - молодых.

Исходя из стремления дальнейшего развития братских отношений между нашими народами, имеющих общие исторические корни, схожие культуры, обычаи и традиции, была поддержана идея проведения III Международного Иссык-Кульского Форума, инициированного Президентом Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбековым.

Решено продвигать совместные социальные и гуманитарные инициативы, направленные на вовлечение молодежи в проекты в целях повышения культуры толерантности и гуманизма, нравственности, укрепления гражданского согласия и взаимопонимания между нашими народами.

А также принято решение продолжить усилия государств-членов по сохранению и популяризации литературного наследия Чынгыза Айтматова через поддержку инициатив по переводу и изданию его произведений, использованию потенциала драматического искусства и кино, а также всех возможностей современных медиа, с созданием "Уголка Айтматова" в библиотеках государств-членов Тюркского Совета и "Приза молодого писателя Айтматова" для молодых авторов из тюркоязычных государств.


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URL: https://www.vb.kg/373246
Теги:
президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков, Чингиз Айтматов
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