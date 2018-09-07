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Бензин - все? Учёные превратят отходы пластика в автомобильное топливо

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- ВБ
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Метод переработки пластиковых бутылок в топливо разработан исследователями из Университета Суонси. Простой способ переработки пластиковых отходов позволяет измельчать полимеры в порошок, после чего с помощью раствора щёлочи и обычного света из состава выделяется большое количество водорода, которое может быть использовано для заправки экологически чистых машин, пишет Life.ru со ссылкой на Eurek Alert.

Исследователи отмечают, что ресурсов для выработки топлива даже больше, чем нужно: ежегодно на свалку выбрасываются миллиарды тонн пластиковых бутылок, изготовленных из полиэтилентерефталата, который при незначительных финансовых вложениях можно промышленным способом перерабатывать в водородное топливо.

Заинтересовался кто-либо из мировых магнатов производства водородного топлива для эко-машин, не сообщается.


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URL: https://www.vb.kg/373253
Теги:
ГСМ, экология, бензин, бензин из пластиковых отходов
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