Туристы из Италии потеряли на джайлоо Кырчын рюкзак

Дэн и Алесандро приехали на III Всемирные игры кочевников из Италии. В последний день представлений на джайлоо Кырчын они решили ознакомиться с бытом кыргызов, осмотреть убранство юрт, расположенных в западной части этно-городка. И там забыли рюкзак.

Когда опомнились и вернулись за потерей, то обнаружили, что хозяева свернули юрты и уехали.

Иностранные гости в тот же момент обратились во временный пункт милиции.

Сотрудники милиции, расспросив организаторов игр, установили, что юрты принадлежали жителям села Токтогула. Связавшись по рации с другими сотрудниками, дежурившими по дороге, была остановлена автомашина, где находился потерянный рюкзак.

Потеря была возвращена хозяевам.