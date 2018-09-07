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Туристы из Италии потеряли на джайлоо Кырчын рюкзак

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- ВБ
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Дэн и Алесандро приехали на III Всемирные игры кочевников из Италии. В последний день представлений на джайлоо Кырчын они решили ознакомиться с бытом кыргызов, осмотреть убранство юрт, расположенных в западной части этно-городка. И там забыли рюкзак.

Когда опомнились и вернулись за потерей, то обнаружили, что хозяева свернули юрты и уехали.

Иностранные гости в тот же момент обратились во временный пункт милиции.

Сотрудники милиции, расспросив организаторов игр, установили, что юрты принадлежали жителям села Токтогула. Связавшись по рации с другими сотрудниками, дежурившими по дороге, была остановлена автомашина, где находился потерянный рюкзак.

Потеря была возвращена хозяевам.


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URL: https://www.vb.kg/373259
Теги:
Италия, туризм, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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