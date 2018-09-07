Проголосуй за победителя конкурса "ТВОЙ ХАЙП" от MegaCom

Подошло время подвести итоги первого тура творческого конкурса "ТВОЙ ХАЙП" от MegaCom! Из огромного количества заявок были отобраны семь лучших работ, их авторы стали финалистами! Теперь с помощью онлайн-голосования будет определен победитель и обладатель суперприза – горного велосипеда Cube Attention!

Список участников, прошедших во второй тур конкурса, выглядит так:

All Stars <@dmcallstars111 >, Сергей Купавский <@kypavskii >, Георгий Морозов <@georgiy.morozov.1998>, Али Джукешев <@dzhukeshev>, Максим Цай <@tsay.beat>, Жолболду Калмаматов <@jolboldu93>, Оксана Сухно <@oksanasuxno40>.

Напомним, для того, чтобы принять участие в конкурсе "ТВОЙ ХАЙП" необходимо было снять видео в формате MP4, AVI, MOV, рассказать, что значит слово "хайп" и отправить свое творение на электронный ящик hype@megacom.kg.

Активность участников очень порадовала организаторов. На суд жюри были представлены оригинальные клипы, веселые танцы, авторские песни, юмористические пародии и даже экстремальный прыжок с крыши. Представителям компании было непросто из этого числа настоящих талантов выбрать лучших.

В итоге был определен ТОП-7 работ, отвечающих основным критериям, а именно креатив, смелая подача и максимальное раскрытие значения слова "хайп". Всем финалистам будут вручены фирменные сувениры от компании MegaCom, а также БЕСПЛАТНЫЕ номера категории "Золото" и полугодовая подписка на пакет "М" тарифа "ХАЙП".

Отобранные работы размещены на официальном сайте компании по ссылке. Все желающие могут проголосовать за понравившееся видео с помощью аккаунтов в Facebook и Google. Победителем конкурса и обладателем главного приза станет участник, набравший максимум голосов до 24 сентября 2018 года.