Сколько перечисляет "Кумтор" в Фонд развития Иссык-Кульской области?

ЗАО "Кумтор Голд Компани" (КГК) ежегодно перечисляет 1 процент из общего годового дохода в Фонд развития Иссык-Кульской области, которые используются на развитие региона. Об этом сообщается в информационном бюллетене КГК за сентябрь.

Также компания вносит существенный вклад в развитие Кыргызстана и его населения, создавая рабочие места, осуществляя уплату налогов, работая с местными поставщиками и инвестируя в местную инфраструктуру.

"Но "Кумтор" не ограничивается лишь вкладом в экономику, а ведет свою деятельность в сотрудничестве с местными сообществами в целях дальнейшего социально-экономического развития Иссык-Кульской области, а также поддержки ее инфраструктуры. Для нас очень важно, чтобы к окончанию операционной деятельности компании в 2026 году все инициативы, которые сейчас поддерживаются "Кумтором", смогли стать независимыми, устойчивыми и приносили прибыль местным бюджетам и населению области", - говорится в бюллетене КГК.

Уточняется, что "Кумтор Голд Компани" не только генеральный спонсор Всемирных игр кочевников. На данный момент у компании действуют проекты по развитию сообществ, молодежное предпринимательство и проект "Одно село ‒ один продукт".