Жээнбеков принял заместителя председателя Центрального военного совета КНР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 7 сентября, принял заместителя председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики, генерал-полковника Сюй Циляна.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что Китай является для Кыргызстана близким другом, надежным партнером и добрым соседом. С момента установления дипломатических отношений было подписано множество двусторонних документов, направленных на развитие дружественных отношений и налаживание взаимовыгодного сотрудничества.

"Мы благодарим нашего дружественного соседа за поддержку нашей страны за все годы ее развития. Во время моего государственного визита в Китай была подписана Совместная декларация о всестороннем развитии стратегического партнерства и еще 10 двусторонних документов. Мы готовы к дальнейшему развитию сотрудничества с Китаем", - отметил Глава государства.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности в регионе.

"В этом направлении Кыргызстан совместно с Китаем, ОДКБ и другими международными организациями по вопросам сотрудничества в сфере безопасности готов противостоять вызовам и угрозам", - отметил Президент.

Сооронбай Жээнбеков передал наилучшие пожелания Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, подчеркнув, что ждет его с нетерпением с государственным визитом накануне Саммита Глав государств - участников ШОС в 2019 году.

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Сюй Цилян назвал целью своего визита реализацию договоренностей, достигнутых в июне 2018 года во время государственного визита Сооронбая Жээнбекова в КНР в части углубления сотрудничества в военно-технической сфере между вооруженными силами двух стран, направленный на его подъем на новый уровень.

Сюй Цилян передал теплое приветствие Президенту Сооронбаю Жээнбекову от Председателя КНР Си Цзиньпиня.