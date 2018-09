III ВИК освещают 604 представителя из 177 зарубежных СМИ из 56 стран

Третьи Всемирные игры кочевников широко освещались в мировой прессе. Вместо аккредитованных на этих Играх 571, фактически приняли участие 604 представителя иностранных средств массовой информации из 56 стран. Из них 50 телеканалов, 12 радиостанций, 67 информагентств, 48 газет и 50 блогеров. Многие журналисты, фотографы и операторы добирались на Игры своим ходом без предварительной аккредитации, но даже для них организаторы оперативно готовили бейджи, словом, создавали условия для плодотворной работы.

Среди прибывших для работы на III Всемирные игры кочевников такие известные СМИ, как:

Радио BBC, The New York Times, FinancialTimes, National Geographic Society, Associated Press, Канадский журнал "Journal of Nomads", "Aljazeera network", Китайский телеканал CCTV, Казахстанский телеканал "Хабар", ежедневная общенациональная нидерландская газета NRC-newspaper, телеканал объединенных арабских эмиратов Abu Dhabi Media, МТРК "МИР", МИА "Россия сегодня", ИА России "ТАСС", ВГТРК, ИА "Интерфакс", German TV ZDF- Moscow office, Матч ТВ, Агентство Анадолу, TRT (Turkish Radio and Television), TRT EL Arabia, НТРК "Узбекистан" Телеканал "Маданият ва маърифар", Украинский ИА "Urkpress.info", Международный деловой журнал "Image.ua", Франсузский ALTAPRESS, France Televisions, МИА "Франс Пресс", Немецкий Sputnik news Deutschland, Эстонский Киностудия "Корелла Фильм", Японская информационная агенство "Tosei" и другие.

Игры кочевников освещали и продолжают это делать свыше 700 представителей 70 отечественных СМИ. Из них 26 интернет-изданий, 7 радио, свыше 30 государственных, областных, частных телеканалов, 12 печатных изданий.

Трансляция III Всемирных игр кочевников производилась в более 60 странах мира, из которых в странах СНГ, Балтии и Грузии вещание осуществлялось в прямом эфире. В прямом эфире транслировали следующие телеканалы: Азербайджанское телевидение, "Хабар", Казах ТВ, Эл Арна и Хабар 24, Телеканал МИР, семейство телеканалов TRT (Turkish Radio and Television), Национальная телерадиовещательная корпорация Узбекистана. Также в век развития высоких технологий, подача и трансляция Всемирных игр кочевников была осуществлена онлайн. Такие мировые агентства, как Associated Press, France Press, RussiaToday и другие в онлайн-режиме транслировали церемонии открытия Игр в странах Европы, в том числе социальные медиа. Также по телеканалу Азербайджана крутятся видео и проморолики ВИК, CCTV, Датское телевидение, Россия и Россия 24 выпускают новостные сюжеты на ежедневной основе, Абу Даби медиа готовят документальный фильм про ВИК, Датское ТВ снимает документальный фильм.