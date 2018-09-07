Кого Путин назначил национальным координатором России по делам СНГ

6 сентября в должность национального координатора России по делам Содружеств Независимых Государств вступил Антон Силуанов. Соответствующее распоряжение подписал накануне президент РФ Владимир Путин.

Отмечается, что ранее эту должность занимал Игорь Шувалов.

Кто такой Антон Силуанов?

В 1985 г. окончил Московский финансовый институт по специальности "финансы и кредит";

С августа 1985 года по март 1987 года - экономист, старший экономист Министерства финансов РСФСР;

С марта 1987 года по май 1989 года - проходил действительную военную службу в Советской Армии, в/ч 97610;

С мая 1989 года по январь 1992 года - ведущий экономист, экономист 1 категории, ведущий экономист, заместитель начальника подотдела, консультант Министерства финансов РСФСР;

В феврале 1992 года - заместитель начальника отдела Министерства экономики и финансов Российской Федерации;

С февраля 1992 года по октябрь 1997 года - заместитель начальника отдела бюджетного управления, заместитель руководителя бюджетного департамента - начальник отдела, заместитель руководителя бюджетного департамента Министерства финансов Российской Федерации;

В 1994 году получил ученую степень кандидата экономических наук. Тема диссертации "Бюджетная политика государства в условиях перехода к рыночным отношениям";

С октября 1997 года по июль 2003 года - руководитель Департамента макроэкономической политики и банковской деятельности Министерства финансов Российской Федерации;

С 22 марта 2001 года - член коллегии Министерства финансов Российской Федерации;

С июля 2003 года по май 2004 года - заместитель Министра финансов Российской Федерации;

С мая 2004 года по 12 декабря 2005 года - директор Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов Российской Федерации;

С 12 декабря 2005 года - заместитель Министра финансов Российской Федерации;

С 27 сентября 2011 года - исполняющий обязанности Министра финансов Российской Федерации;

С 16 декабря 2011 года - назначен Министром финансов Российской Федерации и введён в состав Совета Безопасности Российской Федерации;

С января 2013 года - декан финансово-экономического факультета Финансового университета при правительстве РФ;

В январе 2015 года выдвинут правительством РФ на должность члена наблюдательного совета Сбербанка России;

14 июля 2015 года избран председателем наблюдательного совета АК "АЛРОСА;

18 мая 2018 года назначен на должность первого вице-премьера - министра финансов РФ;

С 6 сентября 2018 года – национальный координатор России по делам СНГ.