Погода
$ 69.26 - 69.56
€ 80.12 - 81.05

1654 человека получили гражданство Кыргызстана согласно указу президента

109  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Оше в понедельник, 12 сентября, состоится пресс-конференция, посвященная официальной Церемонии вручения паспортов новым гражданам Кыргызской Республики состоится в городе Ош.

В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 30 июля 2018 года, 1 654 человека получили гражданство Кыргызской Республики, включая беженцев, лиц без гражданства и лиц, не имеющих документов, много лет проживающих на территории Кыргызской Республики.

В период с 2014 г. партнеры УВКБ ООН выявили около 13 000 человек, находящихся в ситуации безгражданства в Кыргызской Республике, включая детей, подверженных риску безгражданства в связи с отсутствием регистрации рождения и свидетельства о рождении. Большинство из них являются бывшими гражданами Союза Советских Социалистических Республик (СССР), которые до настоящего времени не получили или не подтвердили гражданскую принадлежность к новым независимым государствам, появившимся в результате распада СССР в 1991 году.

Другие стали лицами без гражданства из-за пробелов в национальных законодательствах о гражданстве, международной миграции и смешанных браков.

Благодаря согласованным усилиям Правительства Кыргызской Республики, были найдены решения для большинства из выявленных лиц без гражданства посредством натурализации, подтверждения гражданства либо приобретения гражданства третьей страны. Оставшиеся 1 200 ситуаций безгражданства ожидают решений.

Миллионы людей во всем мире не имеют гражданства, т.е. они не рассматриваются гражданами каким-либо государством. Безгражданство иногда называют невидимой проблемой, потому что лица без гражданства зачастую остаются невидимыми и неуслышанными. Отсутствие гражданства глубоко влияет на способность лиц без гражданства иметь доступ к надлежащей медицинской помощи, образованию, трудоустройству и другим социальным услугам.

Большую часть жизни многие лица без гражданства сражаются с неравенством, зачастую передавая эстафету борьбы последующим поколениям. Предоставление гражданства позволит данной категории лиц пользоваться основными правами и стать полноправными членами общества.

УВКБ ООН продолжает оказывать содействие Кыргызской Республике в разрешении 1 200 ситуаций безгражданства, а также в усовершенствовании соответствующей законодательной базы для предотвращения безгражданства в будущем, например посредством обеспечения регистрации рождения всех детей, рожденных на территории государства. В сотрудничестве с правительствами и другими агентствами ООН, такими как ЮНИСЕФ, УВКБ ООН стремится искоренить безгражданство во всем мире к 2024 году.

Пресс-Конференция начнется в 10:00 по адресу ул. Ленина 221, г. Ош (здание Ошской областной государственной администрации). Прибытие участников ожидается за 10-15 минут до начала мероприятия.

Ожидаемые спикеры:

• г-н Узарбек Казиевич Джылкыбаев, Полномочный представитель Правительства в Ошской Области

• Представитель МИДа по югу Кыргызской Республики

• г-жа Алина Кавылбековна Шаикова Председатель Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики

• Г-жа Ясуко Ода, Региональный представитель/Региональный координатор УВКБ ООН по Центральной Азии


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373285
Теги:
ООН, Ош, Ошская область, паспорт, гражданство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  