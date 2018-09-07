1654 человека получили гражданство Кыргызстана согласно указу президента

В Оше в понедельник, 12 сентября, состоится пресс-конференция, посвященная официальной Церемонии вручения паспортов новым гражданам Кыргызской Республики состоится в городе Ош.

В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 30 июля 2018 года, 1 654 человека получили гражданство Кыргызской Республики, включая беженцев, лиц без гражданства и лиц, не имеющих документов, много лет проживающих на территории Кыргызской Республики.

В период с 2014 г. партнеры УВКБ ООН выявили около 13 000 человек, находящихся в ситуации безгражданства в Кыргызской Республике, включая детей, подверженных риску безгражданства в связи с отсутствием регистрации рождения и свидетельства о рождении. Большинство из них являются бывшими гражданами Союза Советских Социалистических Республик (СССР), которые до настоящего времени не получили или не подтвердили гражданскую принадлежность к новым независимым государствам, появившимся в результате распада СССР в 1991 году.

Другие стали лицами без гражданства из-за пробелов в национальных законодательствах о гражданстве, международной миграции и смешанных браков.

Благодаря согласованным усилиям Правительства Кыргызской Республики, были найдены решения для большинства из выявленных лиц без гражданства посредством натурализации, подтверждения гражданства либо приобретения гражданства третьей страны. Оставшиеся 1 200 ситуаций безгражданства ожидают решений.

Миллионы людей во всем мире не имеют гражданства, т.е. они не рассматриваются гражданами каким-либо государством. Безгражданство иногда называют невидимой проблемой, потому что лица без гражданства зачастую остаются невидимыми и неуслышанными. Отсутствие гражданства глубоко влияет на способность лиц без гражданства иметь доступ к надлежащей медицинской помощи, образованию, трудоустройству и другим социальным услугам.

Большую часть жизни многие лица без гражданства сражаются с неравенством, зачастую передавая эстафету борьбы последующим поколениям. Предоставление гражданства позволит данной категории лиц пользоваться основными правами и стать полноправными членами общества.

УВКБ ООН продолжает оказывать содействие Кыргызской Республике в разрешении 1 200 ситуаций безгражданства, а также в усовершенствовании соответствующей законодательной базы для предотвращения безгражданства в будущем, например посредством обеспечения регистрации рождения всех детей, рожденных на территории государства. В сотрудничестве с правительствами и другими агентствами ООН, такими как ЮНИСЕФ, УВКБ ООН стремится искоренить безгражданство во всем мире к 2024 году.

Пресс-Конференция начнется в 10:00 по адресу ул. Ленина 221, г. Ош (здание Ошской областной государственной администрации). Прибытие участников ожидается за 10-15 минут до начала мероприятия.

Ожидаемые спикеры:

• г-н Узарбек Казиевич Джылкыбаев, Полномочный представитель Правительства в Ошской Области

• Представитель МИДа по югу Кыргызской Республики

• г-жа Алина Кавылбековна Шаикова Председатель Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики

• Г-жа Ясуко Ода, Региональный представитель/Региональный координатор УВКБ ООН по Центральной Азии