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Досалы Эсеналиев встретился с руководителями информагентств СНГ

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Руководитель Аппарата Президента Кыргызстана встретился с членами Совета руководителей национальных информагентств стран-участников СНГ

Руководитель Аппарата Президента Кыргызской Республики Досалы Эсеналиев сегодня, 7 сентября, в госрезиденции в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области встретился с членами Совета руководителей национальных информагентств стран-участников СНГ.

В ходе встречи Досалы Эсеналиев приветствовал участников от имени Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова. Он отметил, что очередное юбилейное заседание совета проходит на площадке III Всемирных игр кочевников и не случайно одной из тем обсуждения было развитие туризма.

"Мы позитивно оцениваем то, что основной акцент в работе Информсовета СНГ все больше акцент делается на освещении культурных традиций и ценностей народов Содружества. А на одном из его заседаний специально рассматривался вопрос об освещении III Всемирных игр кочевников в Кыргызстане",- отметил Руководитель Аппарата Президента Кыргызстана.

Было отмечено, что Кыргызская Республика поддерживает деятельность Информсовета СНГ нацеленную на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере. "Одна из главных задач государственных информационных агентств-членов Информсовета СНГ – это информирование населения об интеграционных процессах, происходящих в Содружестве",- сказал Досалы Эсеналиев и высказал пожелание, чтобы совет и в дальнейшем укрепляя наше общее медиапартнерство, активизировал и расширил информационную составляющую интегр? ?ционных процессов в СНГ.

Напомним, что Информсовет СНГ был создан решением Совета глав государств Содружества в 1995 году и осуществляет важную функцию по расширению информационного обмена между входящими в него странами. Совет объединяет ведущие информационные агентства Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана и России. XXV заседание Информсовета СНГ состоялось 6 сентября 2018 года в городе Чолпон-Ата.


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URL: https://www.vb.kg/373287
Теги:
Чолпон-Ата, Кыргызстан, Досалы Эсеналиев, АПКР
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