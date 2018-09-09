Правительство РФ намерено сократить количество мигрантов в строительстве

Правительство РФ предложило сократить в 2019 году долю привлекаемой иностранной рабочей силы в сфере строительства. Об этом накануне на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает информагентство ТАСС.

По словам Голиковой, за 2017 год в сфере строительства было занято 6,3 миллиона человек, значительную долю из которых составляют мигранты.

- Предполагается сокращение привлекаемой иностранной рабочей силы в сфере строительства - основной сфере применения труда мигрантов. Так, предлагается установить долю иностранных работников в строительстве в размере 80 процентов,- сказала она.

Кроме того, она добавила, что при установлении предлагаемой доли привлечения иностранцев в эту сферу освободившиеся рабочие места будут заняты россиянами.