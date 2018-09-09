Картофель в Кыргызстане опасен для жизни?

"Опасно для жизни!

Хотел пожарить картошку. Решил измерить уровень нитратов прибором. Купил картошку в магазине. Провёл замер", - начал свой рассказ тренер-преподаватель в Немецкой кулинарной школе "Deutsche Kochschule" в Бишкеке.

По его словам, допустимый уровень нитратов в картофеле - 250, а в том, который был им приобретен - 660 единиц.

"Прибор категорически запретил употреблять мне такой картофель. Иначе в качестве приза можно получить рак.

А как же мои соотечественники. Взрослые и дети едят такой картофель? Куда смотрят службы санитарного контроля?

Я расстроен. Придётся варить пельмени. Ах, кстати, помидор лук и огурец проверку прошли. Все в порядке. Ваш ДД", - написал Деркембаев в своем блоге на FB.

В настоящее время, уточним, тренер находится в Бишкеке.