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Картофель в Кыргызстане опасен для жизни?

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- Елена Цой
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"Опасно для жизни!

Хотел пожарить картошку. Решил измерить уровень нитратов прибором. Купил картошку в магазине. Провёл замер", - начал свой рассказ тренер-преподаватель в Немецкой кулинарной школе "Deutsche Kochschule" в Бишкеке.

По его словам, допустимый уровень нитратов в картофеле - 250, а в том, который был им приобретен - 660 единиц.

"Прибор категорически запретил употреблять мне такой картофель. Иначе в качестве приза можно получить рак.

А как же мои соотечественники. Взрослые и дети едят такой картофель? Куда смотрят службы санитарного контроля?

Я расстроен. Придётся варить пельмени. Ах, кстати, помидор лук и огурец проверку прошли. Все в порядке. Ваш ДД", - написал Деркембаев в своем блоге на FB.

В настоящее время, уточним, тренер находится в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/373301
Теги:
нарушения, сельское хозяйство, безопасность, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
скафнюк
09.09.2018, 13:17

..это что получается..мы каждый божий день травимся и медленно себя убиваем кушая картофель..90 процентов граждан кыргызстана едят макароны и картошку..это только остальные 10 проц могут себе позволить кушать то что хотят..и всякие морепродукты..санэпидемстанции надо срочно проверить картофель везде и только после справки разрешить продавать..хоть на базаре..хоть в магазине

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