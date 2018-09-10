За неделю сотрудники ГУОБДД выявили около 12 тысяч нарушений ПДД

С 31 августа по 6 сентября сотрудниками ГУОБДД МВД КР, а также его подразделений по Кыргызстану выявлено 11 911 нарушений в области безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из них: 126 водителей задержано за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

1364 - превысили установленный скоростной режим;

932 - создали помеху другим участникам дорожного движения;

1156 - управляли транспортным средством с неработающими осветительными приборами;

248 - проехали на запрещающий сигнал светофора.

Приняты меры в отношении 28 водителей за управление транспортом с нанесенными на лобовое, боковое стекло передней двери тонирующего покрытия.

Оштрафованы: 3174 - за управление ТС не пристегнутыми ремнями безопасности; 2104 - за несоблюдение требований дорожных знаков.

На штрафстоянку водворено 605 единиц транспортного средства.