Погода
$ 69.56 - 69.81
€ 80.20 - 81.05

В горных районах Кыргызстана ожидаются дожди, грозы и снег

276  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане сегодня днем в горных районах дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду. В долиной зоне сухо и малооблачно. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

"Температура воздуха в Бишкеке ночью прогреется до +10, днем +28 градусов. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +10, днем до +30 градусов. В Иссык-Кульской области ночью +7, днем +26, в Таласе ночью +4, днем до +27 градусов. В Нарынской области ночью прохладно +3, днем +26 градусов", - информируют синоптики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373308
Теги:
погода, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  