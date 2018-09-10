В горных районах Кыргызстана ожидаются дожди, грозы и снег

В Кыргызстане сегодня днем в горных районах дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду. В долиной зоне сухо и малооблачно. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

"Температура воздуха в Бишкеке ночью прогреется до +10, днем +28 градусов. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +10, днем до +30 градусов. В Иссык-Кульской области ночью +7, днем +26, в Таласе ночью +4, днем до +27 градусов. В Нарынской области ночью прохладно +3, днем +26 градусов", - информируют синоптики.