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Саудовская Аравия выделяет Кыргызстану $3,7 млн на медицину и ветеринарию

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- Оксана Гут
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Саудовская Аравия выделит Кыргызстану грант в размере 3 млн 797 тысяч долларов США. Соответствующее соглашение между двумя государствами было достигнуто 3 апреля 2018 года в городе Тунис.

А сегодня, 10 сентября, один из профильных комитетов - по бюджету и финансам Жогорку Кенеша, одобрил в первом чтении законопроект о его ратификации.

Так, согласно проекту "Предоставление оборудования для медицинских центров и строительства и оснащения карантинной зоны", Королевство Саудовской Аравии готово потратить средства на:

- "Оснащение оборудованием медицинских центров в селах Кара-Кульджа и Тюп" и "Оснащение оборудованием туберкулёзного отделения Национального центра фтизиатрии при Министерстве здравоохранения КР" на сумму 1 млн 245,2 тыс. долларов США;

- "Оснащение современным медицинским оборудованием Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов при Министерстве здравоохранения КР" на сумму 1 млн 440 тысяч долларов США;

- "Строительство карантинной зоны в Чуйской области для экспорта мяса из КР в КСА" на сумму 960 тысяч долларов США;

- "Консультационные услуги для эффективной реализации вышеперечисленных трех проектов, в рамках Грантового соглашения" в сумме 151,8 тысяч долларов США.

В ходе заседания комитета было отмечено, что строительство современного торгово-логистического центра (карантинной зоны) будет способствовать экспорту мясо-молочной продукции из Кыргызстана в Королевство Саудовская Аравия.

Для строительства данной карантинной зоны кыргызская сторона предоставит земельный участок в Чуйской области, с учетом предложений саудовской стороны.


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URL: https://www.vb.kg/373318
Теги:
ветеринария, грант, мясо-молочная продукция, Саудовская Аравия, экспорт, Кыргызстан, медицина, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Райзап
10.09.2018, 14:43

дай Аллах, что бы каждый цент был использован по назначению. Да отсохнут руки у тех кто пожелает обогатиться любым способ за счет этого гранта. 

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Райзап
10.09.2018, 15:06

Райзап

дай Аллах, что бы каждый цент был использован по назначению. Да отсохнут руки у тех кто пожелает обогатиться любым способ за счет этого гранта. 

Дай Аллах что бы желания Райзапа сбудутся на 100%. ООмииин.

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