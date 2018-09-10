Саудовская Аравия выделяет Кыргызстану $3,7 млн на медицину и ветеринарию

Саудовская Аравия выделит Кыргызстану грант в размере 3 млн 797 тысяч долларов США. Соответствующее соглашение между двумя государствами было достигнуто 3 апреля 2018 года в городе Тунис.

А сегодня, 10 сентября, один из профильных комитетов - по бюджету и финансам Жогорку Кенеша, одобрил в первом чтении законопроект о его ратификации.

Так, согласно проекту "Предоставление оборудования для медицинских центров и строительства и оснащения карантинной зоны", Королевство Саудовской Аравии готово потратить средства на:

- "Оснащение оборудованием медицинских центров в селах Кара-Кульджа и Тюп" и "Оснащение оборудованием туберкулёзного отделения Национального центра фтизиатрии при Министерстве здравоохранения КР" на сумму 1 млн 245,2 тыс. долларов США;

- "Оснащение современным медицинским оборудованием Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов при Министерстве здравоохранения КР" на сумму 1 млн 440 тысяч долларов США;

- "Строительство карантинной зоны в Чуйской области для экспорта мяса из КР в КСА" на сумму 960 тысяч долларов США;

- "Консультационные услуги для эффективной реализации вышеперечисленных трех проектов, в рамках Грантового соглашения" в сумме 151,8 тысяч долларов США.

В ходе заседания комитета было отмечено, что строительство современного торгово-логистического центра (карантинной зоны) будет способствовать экспорту мясо-молочной продукции из Кыргызстана в Королевство Саудовская Аравия.

Для строительства данной карантинной зоны кыргызская сторона предоставит земельный участок в Чуйской области, с учетом предложений саудовской стороны.