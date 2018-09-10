Кого Жээнбеков назначил судьями в Бишкек и области?

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указы о назначении судей местных судов и направлении их в Бишкекский городской суд, Чуйский областной суд, Кеминский, Сокулукский районные суды и Токмокский городской суд Чуйской области.

Рассмотрев предложения Совета по отбору судей Кыргызской Республики по кандидатам на должности судей Бишкекского городского суда, Чуйского областного суда, Кеминского, Сокулукского районных судов и Токмокского городского суда Чуйской области и в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 64, абзацем вторым части 8 статьи 94 Конституции Кыргызской Республики и частью 3 статьи 22 конституционного Закона Кыргызской Республики "О статусе судей Кыргызской Республики", первым Указом судьями местных судов Кыргызской Республики в первый раз сроком на 5 лет назначены 6 судей.

Вторым Указом назначенные судьи для осуществления судейских полномочий направлены:

- в Бишкекский городской суд - Молоев Дамир Жоомартович;

- в Чуйский областной суд - Балкыбекова Дамира Абдыкадыровна, Нурманбетов Эрмек Болотканович;

- в Кеминский районный суд Чуйской области - Култаева Нурила Дукенбаевна;

- в Сокулукский районный суд Чуйской области - Кумашев Жолдошбек Ильясович;

- в Токмокский городской суд Чуйской области - Карабекова Элмира Чондошовна.

Указ вступает в силу со дня подписания.