Школы "Сапат" принадлежат турецким налогоплательщикам

Учебные заведения "Сапат" (бывший "Себат" - прим.ред) построены на деньги турецких налогоплательщиков. Со временем они должны перейти на баланс Турции. Об этом на пресс-конференции заявил посол Турецкой Республики в Кыргызстане Женгиз Камил Фырат.

Дипломат сделал неожиданное заявление - что официальная Анкара никогда не говорила о закрытии образовательных школ "Сапат", а лишь об их замене госфондом "Маариф".

- Мы хотим, чтобы дети кыргызстанцев получали качественное образование, и готовы его предоставлять в рамках фонда. Строительство новых зданий мы планируем пока в Бишкеке и Оше. Но второй вариант – вести обучение на базе уже имеющихся в КР зданий "Сапата". При этом образование в этих школах будет отвечать национальному законодательству КР и вестись на трех языках: турецком, кыргызском, русском. Соглашение об этом уже подписано между нашими правительствами, - отметил консул.

Он также добавил, что в ближайшее время будет увеличено число факультетов университета "Манас". Об этом договорились в рамках прошедшей двусторонней встречи Реджеп Эрдоган и Сооронбай Жээнбеков.