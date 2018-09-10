Школы "Сапат" принадлежат турецким налогоплательщикам

Да туркам здесь уже много чего принадлежит: кафе, магазины, мечети, медресе, школы, больницы. Ещё и парк Дружбы им втюхали и стал он парком Ата-Тюрк.
В один прекрасный день они заявят: "Да тут всё наше! Валите отсюда, мы теперь здесь будем жить!"
Учебные заведения "Сапат" (бывший "Себат" - прим.ред) построены на деньги турецких налогоплательщиков. Со временем они должны перейти на баланс Турции. Об этом на пресс-конференции заявил посол Турецкой Республики в Кыргызстане Женгиз Камил Фырат.
Дипломат сделал неожиданное заявление - что официальная Анкара никогда не говорила о закрытии образовательных школ "Сапат", а лишь об их замене госфондом "Маариф".
- Мы хотим, чтобы дети кыргызстанцев получали качественное образование, и готовы его предоставлять в рамках фонда. Строительство новых зданий мы планируем пока в Бишкеке и Оше. Но второй вариант – вести обучение на базе уже имеющихся в КР зданий "Сапата". При этом образование в этих школах будет отвечать национальному законодательству КР и вестись на трех языках: турецком, кыргызском, русском. Соглашение об этом уже подписано между нашими правительствами, - отметил консул.
Он также добавил, что в ближайшее время будет увеличено число факультетов университета "Манас". Об этом договорились в рамках прошедшей двусторонней встречи Реджеп Эрдоган и Сооронбай Жээнбеков.