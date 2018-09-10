Погода
$ 69.56 - 69.81
€ 80.20 - 81.05

Школы "Сапат" принадлежат турецким налогоплательщикам

148  1
- Виктория Куренева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Учебные заведения "Сапат" (бывший "Себат" - прим.ред) построены на деньги турецких налогоплательщиков. Со временем они должны перейти на баланс Турции. Об этом на пресс-конференции заявил посол Турецкой Республики в Кыргызстане Женгиз Камил Фырат.

Дипломат сделал неожиданное заявление - что официальная Анкара никогда не говорила о закрытии образовательных школ "Сапат", а лишь об их замене госфондом "Маариф".

- Мы хотим, чтобы дети кыргызстанцев получали качественное образование, и готовы его предоставлять в рамках фонда. Строительство новых зданий мы планируем пока в Бишкеке и Оше. Но второй вариант – вести обучение на базе уже имеющихся в КР зданий "Сапата". При этом образование в этих школах будет отвечать национальному законодательству КР и вестись на трех языках: турецком, кыргызском, русском. Соглашение об этом уже подписано между нашими правительствами, - отметил консул.

Он также добавил, что в ближайшее время будет увеличено число факультетов университета "Манас". Об этом договорились в рамках прошедшей двусторонней встречи Реджеп Эрдоган и Сооронбай Жээнбеков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373325
Теги:
образование, Турция, школа, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
...
Комментарии
ABCD
10.09.2018, 17:35

Да туркам здесь уже много чего принадлежит: кафе, магазины, мечети, медресе, школы, больницы. Ещё и парк Дружбы им втюхали и стал он парком Ата-Тюрк.

В один прекрасный день они заявят: "Да тут всё наше! Валите отсюда, мы теперь здесь будем жить!"

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  