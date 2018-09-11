Минздрав предлагает перепрофилировать тубдиспансеры под обычные больницы

Министерство здравоохранения Кыргызстана предлагает перепрофилировать больницы для пациентов больных туберкулезом. Проект постановления опубликован накануне, 10 сентября, на сайте правительства.

Свое предложение медики объяснили тем, что в Кыргызстане образовался избыток противотуберкулезных стационаров.

"В стране более 50% больных предпочитают получать амбулаторное лечение, которое является комфортным и не нарушает жизненный уклад и привычки больного. В результате этого потребность в противотуберкулезных стационарах снижается. За 2017 год отмечается сокращение госпитализации на 30%. При этом успех лечения пациентов, больных туберкулезом, в стране сохраняется высокими - более 80%",- говорится в справке обоснования.

Чиновники Минздрава решили отдать освободившиеся койки туберкулезных больных другим пациентам. Проблема лишь в том, что санитарно-эпидемиологические правила запрещают подобные действия.

"Основываясь на доказательную научно-исследовательскую базу, перепрофилирование противотуберкулезных организаций для лечения больных с другими диагнозами разрешается после проведения дезинфекции помещений. Соответственно необходимо внести изменения в постановление правительства "Об утверждении актов в области общественного здравоохранения", - уверены в Министерстве.