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Минздрав предлагает перепрофилировать тубдиспансеры под обычные больницы

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- Екатерина Улитина
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Министерство здравоохранения Кыргызстана предлагает перепрофилировать больницы для пациентов больных туберкулезом. Проект постановления опубликован накануне, 10 сентября, на сайте правительства.

Свое предложение медики объяснили тем, что в Кыргызстане образовался избыток противотуберкулезных стационаров.

"В стране более 50% больных предпочитают получать амбулаторное лечение, которое является комфортным и не нарушает жизненный уклад и привычки больного. В результате этого потребность в противотуберкулезных стационарах снижается. За 2017 год отмечается сокращение госпитализации на 30%. При этом успех лечения пациентов, больных туберкулезом, в стране сохраняется высокими - более 80%",- говорится в справке обоснования.

Чиновники Минздрава решили отдать освободившиеся койки туберкулезных больных другим пациентам. Проблема лишь в том, что санитарно-эпидемиологические правила запрещают подобные действия.

"Основываясь на доказательную научно-исследовательскую базу, перепрофилирование противотуберкулезных организаций для лечения больных с другими диагнозами разрешается после проведения дезинфекции помещений. Соответственно необходимо внести изменения в постановление правительства "Об утверждении актов в области общественного здравоохранения", - уверены в Министерстве.


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URL: https://www.vb.kg/373326
Теги:
Минздрав, туберкулез
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