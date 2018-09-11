Турция обещает увеличить объемы инвестиций в экономику Кыргызстана

Турция планирует увеличение объема инвестиций в экономику Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции заявил посол ТР в КР Женгиз Камил Фырат.

Он отметил, что обе наши страны уже долгое время делают шаги поступательного развития.

- Будем углублять и укреплять наши отношения во всех сферах. Например, та же Кыргызско-Турецкая больница дружбы не будет ограничиваться только столицей. Эти проекты мы планируем внедрять и в регионах, чтобы поддержать идею государства по их развитию, - отметил посол.

К тому же представитель турецкой стороны напомнил, что КР входит в ЕАЭС, а это подразумевает для инвесторов рынок в 180 миллионов человек.

- Принимая эти показатели во внимание, наш президент дал указания, чтобы бизнесмены Турции вкладывались в кыргызстанское производство. Ведь потом эти товары можно будет реализовать на обширном рынке ЕАЭС. Это в полном смысле дает серьезную основу для многостороннего сотрудничества между нашими государствами, - подчеркнул Женгиз Камил Фырат.