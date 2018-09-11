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Турция обещает увеличить объемы инвестиций в экономику Кыргызстана

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- Виктория Григоренко
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Турция планирует увеличение объема инвестиций в экономику Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции заявил посол ТР в КР Женгиз Камил Фырат.

Он отметил, что обе наши страны уже долгое время делают шаги поступательного развития.

- Будем углублять и укреплять наши отношения во всех сферах. Например, та же Кыргызско-Турецкая больница дружбы не будет ограничиваться только столицей. Эти проекты мы планируем внедрять и в регионах, чтобы поддержать идею государства по их развитию, - отметил посол.

К тому же представитель турецкой стороны напомнил, что КР входит в ЕАЭС, а это подразумевает для инвесторов рынок в 180 миллионов человек.

- Принимая эти показатели во внимание, наш президент дал указания, чтобы бизнесмены Турции вкладывались в кыргызстанское производство. Ведь потом эти товары можно будет реализовать на обширном рынке ЕАЭС. Это в полном смысле дает серьезную основу для многостороннего сотрудничества между нашими государствами, - подчеркнул Женгиз Камил Фырат.


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URL: https://www.vb.kg/373331
Теги:
инвестиции, Турция, ЕАЭС, Кыргызстан, деньги, экономика, Минздрав
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Комментарии
Жаныбек Кеңешов
11.09.2018, 09:30
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Комментариев: 20

Бишкек Анкара мамилесин Атамбаев таш талканын чыгарып кетти. Дагы жакшы Жээнбековдун тышкы саясатты мыкты өздөштүргөндүктөн алаканы бекемдеп бир заматта эле бардык мамлекет менен достук алаканы бекемдей алды. Эми эконокмика тармагы жанданып, ишкерлерге жакшы болот экенда.

-1
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Жалоба модератору
Эльнура Рустамова
11.09.2018, 11:19
Карма: +1
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Плюсов: 6
Минусов: 5
Комментариев: 10

Эрдоганды Кыргызстандын ички политикасына кийлигишпесин деп Атамбаев эң туура айткан

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Жалоба модератору
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