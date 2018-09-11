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Кыргызстан и впредь будет поддерживать инициативы ОБСЕ

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- Елена Цой
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"Кыргызстан значительно продвинулся на пути построения демократии", - об этом заявила накануне, 10 сентября 2018 года, в Варшаве на открытии совещания ОБСЕ по человеческому измерению глава кыргызской делегации, заведующий отделом Аппарата Президента Кыргызской Республики Мира Карыбаева.

Карыбаева отметила, что сегодня в Кыргызской Республике идет процесс развития парламентской демократии, совершенствуется национальное законодательство в соответствии с нормами международного права, проводятся реформы судебной и правоохранительной систем.

Также она подчеркнула, что Кыргызская Республика, последовательно выполняя свои международные обязательства, намерена и впредь поддерживать инициативы ОБСЕ, направленные на улучшение прав человека.

Официальная делегация Кыргызской Республики принимает участие в работе Совещания ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве, которое пройдет с 10 по 21 сентября, сообщает отдел информационной политики АПКР.


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URL: https://www.vb.kg/373335
Теги:
ОБСЕ, права человека, судебная реформа, Кыргызстан
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