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АКС ГКНБ выявила нарушения в ГРС. Ущерб - 5 841 946 сомов

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- ВБ
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АКС ГКНБ КР в ходе проверки деятельности государственных органов на предмет выявления и пресечения коррупционных проявлений выявлены нарушения в ГРС при Правительстве КР.

Установлено, что в государственном учреждении "Специализированный центр информационных услуг" при ГРС, являющимся хозрасчетной организацией, осуществляющей услуги по приему заявлений от граждан на регистрацию и перерегистрацию автотранспорта, в период с апреля по июль 2018 года были нарушены соответствующие инструкции, в результате чего бюджет недополучил 5 млн 841 тыс. 946 сом.

По результатам назначенной внеплановой налоговой проверки указанная сумма ущерба государству возмещена в полном объеме путем перечисления денежных средств СЦИУ в республиканский бюджет.


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URL: https://www.vb.kg/373346
Теги:
ГКНБ, ГРС, нарушения, АКС ГКНБ
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