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Проспект Чуй не успевают отремонтировать к назначенному сроку

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- Екатерина Улитина
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Участок проспекта Чуй от улицы Курманджан Датки до набережной реки Аламедин не успеют отремонтировать к назначенному сроку. Об этом сегодня, 11 сентября, VB.KG сообщили в пресс-службе Управлении капитального строительства города Бишкека.

"Планировалось, что дорогу откроют 15 сентября. Работы шли с опережением графика. По информации подрядчика, они уже давно готовы начать укладывать асфальтовое полотно. Однако рабочие не могут приступить к завершающему этапу, так как прекратились поставки материалов с завода", - прокомментировали в пресс-службе УКС мэрии Бишкека.

В управлении заверили, что работы продолжатся, как только возобновятся поставки. Однако не смогли назвать точные сроки завершения ремонта дороги.

Отметим, что этот участок проспекта Чуй ремонтируют за счет китайского гранта.


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URL: https://www.vb.kg/373347
Теги:
дороги, ремонт, Бишкек, мэрия
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