Кулов: Внутренние войска не должны быть в единоличном подчинении МВД

Передавать внутренние войска лишь в ведение министерства внутренних дел будет неправильно, только в оперативное подчинение. Об этом VB.KG сообщил экс-глава ВД КР, политик Феликс Кулов.

По его словам, главная задача внутренних войск - обеспечение внутренней безопасности и общественного порядка.

- Например, в Советское время они "оперативно" подчинялись министру внутренних дел союзной республики, а непосредственное командование происходило по вертикали Москвы. Сейчас стоит также внедрить практику двойного подчинения. То есть, за боевую подготовку, морально-психологическое состояние бойцов и координацию их действий в чрезвычайных и военных ситуациях отвечал бы Генштаб, но оперативное подчинение было у министра внутренних дел. Это позволит сделать более слаженной работу подобных подразделений в экстремальных условиях и исключит ситуацию использования ВВ главой МВД для захвата власти. Ведь их передислокация будет происходить лишь с разрешения Генштаба. Однако и непосредственный контроль только Генштабом неверен - какие именно участки необходимо охранять, виднее все же министру ВД, - пояснил Кулов.

По мнению Феликса Шаршенбаевича, именно двойное подчинение обеспечивает стабильность в стране и предупреждает различные политические "выкрутасы".

- Да и при двойном подчинении вероятность создания коррупционных схем военных с правоохранителями становится мизерной. Милиционер при совместном патрулировании уже не сможет заставить военнослужащего совершить неправомерные действия. Так как у них свой командир и своя ответственность. Что же касается бюджета ВВ, то здесь было бы уместнее воспользоваться опытом СССР, когда средства, выделяемые на такие войска, были самостоятельными. То есть все деньги до тыйына должны были быть потрачены исключительно на их нужды. Это полностью исключало возможность их переброски, скажем, на нужды милиции при нехватке их бюджета. Поэтому, уверен, что советский опыт в этом плане очень хорош, - заверил Феликс Кулов.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков подписал указ о выведении Внутренних войск из состава Национальной гвардии КР.

Примечательно, что их введение в Нацгвардию было принято экс-главой КР Алмазбеком Атамбаевым в 2014 году рамках военной реформы.

Тогда первый заместитель секретаря Совета Обороны Кубанычбек Орузбаев отмечал, что "некоторые функции Вооруженных сил сейчас не отвечают современным требованиям, принципам деятельности, материально-техническому обеспечению, кадровому обеспечению".