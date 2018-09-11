Полет боевых вертолетов МИ-8 МТВ на базе ОДКБ Кант из кабины пилота

Сегодня был осуществлен полет транспортно-боевых вертолетов МИ-8 МТВ с выполнением упражнений по уклонению от средств противовоздушной обороны противника. Об этом сообщается пресс-служба авиабазы ОДКБ.

Отмечается, что подобные полеты осуществляются регулярно, согласно разработанному плану боевой подготовки летного состава.

- На видео пилот вертолета, выполняя полет на сверхмалой высоте - от 30 до 200 метров над землей, огибает рельеф местности, резко набирает высоту и выполняет уклонение от средств поражения условного противника. После указанных маневров вновь резко снижается, маскируясь в складках местности, - пояснили учения в пресс-службе авиабазы.