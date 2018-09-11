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Полет боевых вертолетов МИ-8 МТВ на базе ОДКБ Кант из кабины пилота

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- Виктория Григоренко
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Сегодня был осуществлен полет транспортно-боевых вертолетов МИ-8 МТВ с выполнением упражнений по уклонению от средств противовоздушной обороны противника. Об этом сообщается пресс-служба авиабазы ОДКБ.

Отмечается, что подобные полеты осуществляются регулярно, согласно разработанному плану боевой подготовки летного состава.

- На видео пилот вертолета, выполняя полет на сверхмалой высоте - от 30 до 200 метров над землей, огибает рельеф местности, резко набирает высоту и выполняет уклонение от средств поражения условного противника. После указанных маневров вновь резко снижается, маскируясь в складках местности, - пояснили учения в пресс-службе авиабазы.


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URL: https://www.vb.kg/373357
Теги:
авиация, военная служба, авиабаза, Россия, Кыргызстан, самолеты, ОДКБ
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