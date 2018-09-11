Выгодный роуминг от MegaCom в Таиланде, Панаме и на Филиппинах

Отличная новость от компании MegaCom для всех абонентов–путешественников! Теперь оставаться на связи с родными и близкими, не меняя своего номера, стало намного выгодней в сети оператора AWN (Таиланд). Также расширена география покрытия в сетях Cable&Wireless (Панама), Smart Communications (Филиппины), Vodafone (Мальта) и VM S.A. (Мозамбик).

На территории указанных стран можно пользоваться услугами постоплатного, предоплатного роуминга и высокоскоростным мобильным интернетом.

Таиланд, Филиппины и Панама – идеальные места для отдыха с приятным климатом, теплой водой, экзотической природой и отличной возможностью делиться яркими впечатлениями со своими близкими. Благодаря выгодным тарифам на услуги передачи данных абоненты MegaCom могут не менять привычек общения и связываться с друзьями в социальных сетях и мессенджерах, проверять свою электронную почту и посещать полезные сайты.

Так, стоимость входящих и исходящих звонков в Таиланде от всех номеров из Кыргызстана составляет 40 сомов за минуту, SMS – 5 сомов, а 1 Мб мобильного интернета для абонентов MegaCom стоит всего 5 сомов. Если говорить о Филиппинах, то за входящие вызовы вы заплатите 50 сомов, а в Мальте и Мозамбик - 45 сомов.

Подключите роуминг от MegaCom, обратившись до поездки в зарубежные страны в Центры продаж и обслуживания компании. С полным списком стран и партнеров можно ознакомиться на официальном сайте megacom.kg.