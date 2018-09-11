Родственники погибших, отказываясь от вскрытия, нарушают закон

Отказ родственников зампрокурора Ошской области, найденного 10 сентября повешенным в собственном доме, от проведения судмедэкспертизы заставил VB.KG задуматься о том, почему государство так спокойно реагирует на, по сути, воспрепятствование следствию?

Ведь истинную причину смерти, которая могла бы стать важной уликой в раскрытии дела, Торо Кожошов унес с собой в могилу. Законно ли это на самом деле?

С таким вопросом редакция VB.KG решила обратиться к преподавателю кафедры судебной медицины КРСУ, заместителю директора РЦСМЭ МЗ КР Эрнису Акунову.

- Без судмедэкспертизы установить точную причину смерти невозможно. К примеру, если человек найден повешенным, его родные говорят, мол, "видно же, что сам повесился, мы его из петли сняли, даже на шее характерная борозда осталась". Это да, но есть специфические вопросы, которые должны ставить следователи – ответы на них мы получаем только после вскрытия. Во сколько он умер, употреблял ли он перед этим наркотические вещества, алкоголь и т.п., что важно для следствия. Мы же не можем определить с виду. Или же на теле могут обнаружится телесные повреждения, откуда они появились – надо тоже выяснить. Так что, извините, это насильственная смерть – мы должны исследовать труп, - объяснил Эрнис Уркалыевич.

Он подчеркнул, что судебно-медицинская экспертиза в обязательном порядке назначается в случаях насильственной смерти или при подозрении на нее. Это и отравление алкоголем или угарным газом, и утопление, и повешение, и ДТП. Т.е., любые случаи неестественной смерти.

Вскрытие должно проводиться и в случаях, если человек не опознан и умер в больнице, если диагноз до конца не установлен, если имеется жалоба родственников на действия/бездействия врачей при оказании медпомощи и так далее.

Замдиректора Республиканского центра судмедэкспертизы заявил, что все эти правила согласованы с государственными ведомствами и структурами и утверждены Министерством здравоохранения КР.

VB.KG: Получается, что когда родственники отказываются от вскрытия - они нарушают закон?

- Конечно, это нарушение закона со стороны родственников. Констатировать смерть должен судмедэксперт обязательно, который входит в состав оперативно-следственной группы. Заполняется протокол осмотра трупа. Раньше следствие не спрашивало желания родственников. Есть основания для направления в морг на вскрытие – грузят и забирают. Сейчас родственники начинают чуть ли не драться с правоохранительными органами – "не отдадим, делайте что хотите". И к нам приходили. Нападали. Пришлось милицию вызывать, - рассказал Эрнис Акунов.

VB.KG: Выходит, закон есть, но его выполнение не обеспечено?

- Рычаги воздействия должны быть у правоохранительных органов. Они же тоже заинтересованы узнать - есть состав преступления, или нет. Но наш менталитет такой, мусульмане отказываются под предлогом веры. Такое бывает довольно часто. Говорят, что по нашим обычаям нельзя. Мы начинаем объяснять, для чего нужно вскрытие, что у родных начнутся проблемы со свидетельством о смерти, - отметил эксперт.

Что важно! Согласно положению и закону о судмедэкспертизе в КР, медицинская справка свидетельства о смерти выдается только на основании вскрытия или в случае естественной смерти. И то, если человек достиг 65-летнего возраста, состоял на учете по месту жительства в поликлинике, периодически обследовался и имел какое-либо хроническое заболевание, которое само по себе могло привести к смерти.

- Часто бывает, человека похоронили без проведения судмедэкспертизы, а когда через полгода встает вопрос о получении наследства, приходится выкапывать труп заново, вскрывать. А это второй удар для родственников. Мы вынуждены это делать, потому что у людей, оказывается, и дом на умершем, и машина, и счета в банке. На детей не могут ничего переписать без свидетельства о смерти. И таких случаев много, люди сами страдают от своей безграмотности, - заключил директор РЦСМЭ МЗ КР.