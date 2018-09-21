Асфальтировали-асфальтировали, да незаасфальтировали...

Добрый день Вечерка.
Пишу Вам с просьбой открыть номер вацап или канал в телеграмм куда можно присылать фото и видео подобных этой новости, или грубое нарушение ПДД, народных новостей станет на много больше. Спасибо.
Здравствуйте, редакция! Направляю фото отремонтированного участка дороги улицы Абая (перес, Ахунбаева, Донецкая)
Данный участок улицы ремонтировался более года, и до сих пор не закончили до конца.
Многие участки остались не заасфальтированными.
В приложении фото
1 и 2 фото - возле кафе
3 и 4 фото - напротив магазина "Заходи"
5 фото - качество кладки асфальта вокруг люка
6 фото - въезд во двор дома 96А
Народную новость прислала Галина