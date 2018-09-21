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Асфальтировали-асфальтировали, да незаасфальтировали...

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- ВБ
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Здравствуйте, редакция! Направляю фото отремонтированного участка дороги улицы Абая (перес, Ахунбаева, Донецкая)

Данный участок улицы ремонтировался более года, и до сих пор не закончили до конца.

Многие участки остались не заасфальтированными.

В приложении фото

1 и 2 фото - возле кафе

3 и 4 фото - напротив магазина "Заходи"

5 фото - качество кладки асфальта вокруг люка

6 фото - въезд во двор дома 96А

Народную новость прислала Галина


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URL: https://www.vb.kg/373363
Теги:
дороги, ремонт, Бишкек, ремонт дорог, мэрия
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Комментарии
Читатель
21.09.2018, 12:58

Добрый день Вечерка.

Пишу Вам с просьбой открыть номер вацап или канал в телеграмм куда можно присылать фото и видео подобных этой новости, или грубое нарушение ПДД, народных новостей станет на много больше. Спасибо.

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Вечерний Бишкек
21.09.2018, 13:19
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 5

Читатель

Добрый день Вечерка.

Пишу Вам с просьбой открыть номер вацап или канал в телеграмм куда можно присылать фото и видео подобных этой новости, или грубое нарушение ПДД, народных новостей станет на много больше. Спасибо.

Под новостью есть информация о каналах.  +996 777 811308 (Ватсап, Телеграм)

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