Председатель службы миграции КР встретился с кыргызстанцами в России

Председатель государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики Болотбек Ибраимжанов с 6 по 9 сентября 2018 года посетил с рабочей поездкой Сахалинскую область и город Москва Российской Федерации.

6 сентября 2018 года Болотбек Ибраимжанов встретился с руководством города Южно-Сахалинск, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся сферы миграционной политики и решения проблем кыргызских трудовых мигрантов, проживающих в данном регионе. Также была достигнута договоренность о сотрудничестве Представительства Государственной службы миграции при Правительстве КР в РФ и Администрации Южно-Сахалинска при решении вопросов, связанных с защитой прав и интересов трудовых мигрантов.

В Южно-Сахалинске председатель госслужбы миграции встретился также с нашими трудовыми мигрантами и представителями диаспоральных объединений кыргызстанцев.

8 сентября 2018 года, в Посольстве Кырызской Республики в Российской Федерации состоялась встреча Болотбека Ибраимжанова с лидерами кыргызской диаспоры и общественных организаций г. Москвы и Московской области. На встрече принимали участие и сотрудники Посольства КР в РФ, Представительства госслужбы миграции КР в РФ и Представительства МВД КР в РФ.

Отметим, что в ходе данных встреч с представителями диаспор в Южно-Сахалинске и в г.Москва были обсуждены актуальные для соотечественников проблемные вопросы, связанные с миграционной политикой, образованием, здравоохранением и пенсионным обеспечением.

Во время встреч председатель госслужбы миграции рассказал о целях своего визита в Российскую Федерацию, а также проинформировал о проводимой работе в сфере миграционной политики со стороны руководства Кыргызстана.

В свою очередь представители диаспор, рассказали о своей деятельности по содействию в защите прав и интересов кыргызских мигрантов, а также озвучили ряд вопросов касающихся пребывания кыргызстанцев в Российской Федерации.

Болотбек Ибраимжанов, ответив на вопросы соотечественников, заверил их в том, что со стороны нашего государства будут предприниматься все необходимые меры по улучшению условий пребывания отечественных трудовых мигрантов за рубежом, а также по продвижению их интересов.

Также председатель госслужбы миграции обращаясь к соотечественникам, отметил создание Совета при президенте по работе с соотечественниками-инвесторами и призвал их уверенно инвестировать в экономические проекты на Родине. "При инвестировании в экономику Кыргызстана и создании новых рабочих мест со стороны государственной службы миграции будет оказана всяческое содействие и поддержка в реализации их проектов",- подчеркнул он.

В Южно-Сахалинске Болотбек Ибраимжанов наградил нагрудным знаком Государственной службы миграции при Правительстве КР "Шериктештик үчүн" Почетного Консула КР в г.Южно-Сахалинск Владимира Трофимова, а представителей Сахалинской региональной общественной организации "Кыргызская диаспора "Биримдик" Асана Жоробаева и Алтынбека Жанаева ведомственными Почетными грамотами.

Также в ходе встречи в г.Москва, в целях оказания содействия и помощи при защите прав и интересов наших соотечественников, 13 представителям кыргызских диаспоральных объединений были вручены удостоверения общественных представителей Государственной службы миграции при Правительстве КР, сообщает пресс-служба Государственной службы миграции КР.