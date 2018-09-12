Как умирала 8-летняя Медина. Хронология событий

За неделю у не получившей качественную медпомощь 8-летней девочки развилась гангрена.

В Национальном центре охраны материнства и детства в результате перелома руки скончалась 8-летняя Медина, жительница села Григорьевка Иссык-Кульского района. С момента получения травмы до летального исхода прошла неделя. Комиссия Минздрава пытается выяснить, где была допущена медицинская ошибка. Об этом VB.KG сообщил заведующий отделом управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава КР Кубанычбек Калмаматов.

Он рассказал, что 3 сентября девочка (предположительно в этногородке Кырчын - прим.ред.) получила травму – открытый перелом локтевой кости руки. Но бабушка, с которой жил ребенок пока родители на заработках за рубежом, в больницу за помощью обратилась лишь через 2 дня.

- 5 сентября они приехали в ЦСМ города Чолпон-Ата, где врач осмотрел, обработал рану и наложил гипсовую лангету (повязку). Пациентке нужно было прийти на следующий день для наблюдения. Но опекун девочки сказала, что обратится ближе к месту жительства, в больницу села Ананьево. Взяв направление, туда они обратились лишь через день – 7 сентября в 17.00. Уже в Ананьево хирург осмотрел ребенка и направил на лечение опять в Чолпон-Ату, где и была наложена гипсовая лангета. Бабушка же проигнорировала это направление. К врачу в больнице Ананьево бабушка привела девочку на следующий день, 8 сентября. К тому времени рана уже нагноилась, девочку было решено отправить в Иссык-Кульскую территориальную больницу. В это время, как вы знаете, проходило закрытие Всемирных Игр Кочевников, и там работали медики из Бишкека. Они предложили оперативное вмешательство – ампутацию верхней конечности. Но бабушка не согласилась. И попросила, чтобы их отправили в столицу, - восстанавливает хронологию событий Калмаматов.

Далее, с его слов, на машине санитарной авиации маленькую пациентку привезли в НЦОМиД. 10 сентября ей все же ампутировали руку, но было уже поздно – развилась гангрена, а точнее быстротекущая анаэробная инфекция. Она сразу поражает все органы, происходит интоксикация организма. И сердце девочки не выдержало. Медина скончалась.

Отмечается, что вскрытие судмедэкспертами уже было проведено. В ближайшее время будет готово заключение.