В Оше в парке Сатылганова идут работы по благоустройству зеленых зон

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов проинспектировал ход работ по полной реконструкции парка имени Токтогула Сатылганова.

В рамках ознакомления с проводимыми работами градоначальник отметил, что необходимо уделять особое внимание качеству производимых работ и качеству используемых материалов.

В настоящее время в парке имени Токтогула Сатылганова проводятся работы по укладке брусчатки на тропинках парка, а также сотрудниками Комбината по благоустройству и зеленому хозяйству проводятся массовые работы по очистке зеленых зон парка от сорняков и старых пней и кустарников. Одновременно идут работы по обрезке и формовке аварийных деревьев, санитарной очистке стволов деревьев, выравниванию и рыхлению земли, подготовке ее под газон. Кроме того, проводятся плановые работы по демонтажу старых аттракционов, на место которых позже планируется установить новые.

Также в рамках финансовой поддержки ОБСЕ установлено 40 современных камер видеонаблюдения.

Отметим, что работы по реконструкции в парке Токтогула проводятся ашарным методом.