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Школьники Бишкека завоевали бронзу на Международной олимпиаде мегаполисов

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- ВБ
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По информации Управления образования мэрии столицы, команда города Бишкек заняла 3 призовое место (бронза) в командном зачете на III Международной Олимпиаде мегаполисов.

Олимпиада мегаполисов проходила в Москве со 2 по 7 сентября 2018 года. Соревнование для учащихся в возрасте от 14 до 18 лет из крупнейших городов и столиц мира проводится по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина уже в третий раз.

Соревнования проходили в столичных школах №2030, 1253 и 1241, а также в компании "Яндекс". Участники по физике и химии прошли теоретический и экспериментальный туры, по математике и информатике – решение задач. По уровню сложности задания Олимпиады мегаполисов можно сравнить с заданиями международных олимпиад.

Командам-победителям и призерам командного зачета по итогам интеллектуальных соревнований по физике, химии, информатике и математике будут вручены кубки, дипломы и медали в индивидуальном зачете.

В этом году участниками олимпиады стали команды из 33 городов мира.

Состязания Олимпиады мегаполисов одновременно проходили на четырех площадках. Физики состязались на базе школы № 2030. Химия проходила в школе № 1253. Математиков ждала школа № 1241. А в компании "Яндекс" состоялись соревнования по информатике. Учащиеся также приняли участие в междисциплинарном блиц-туре, сообщает пресс-служба мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/373377
Теги:
школа, Москва, Бишкек, ученик
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